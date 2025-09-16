вторник, септември 16, 2025
Областна администрация Габрово  се включва в кампанията „Да изчистим България“ 

Областна администрация Габрово  се включва в кампанията „Да изчистим България“ и кани малки и големи на семеен еко празник на 20 септември, Световния ден за почистване. От 10.00  до 14.00 часа в Градинката с мечето Ви очакват детски арт ателиета, семейна игра с екологична насоченост, пункт за предаване на текстилни отпадъци, детско еко ревю, открити уроци, кътчетата на „Килерь“ и „Баланс“, и много забавление

Програма: 

От сцената: 

10.30 часа – Откриване

10. 40 часа- Открит урок за рециклирането на дрехи

11.40 часа- Открит урок с доц. Светла Панайотова

12.00 часа Детско ревю „Стари дрехи- нова мода“

13.00 часа Музикална програма 

Семейна игра: 

11.00 часа Текстилозавър- приключенска игра с три мисии. 

Кът на: 

10.00- 14.00 часа 

„Килерь“-  „вземи, дари за без пари“ 

„М-текс“- контейнер и бус за текстилни отпадъци

„Баланс“– живот на чисто 

Ателиета за деца:

10.00- 14.00 часа  „Непотребното в потребно“

10.00- 14.00 часа “Стар текстил- нови кукли“ 

10.00- 11.55 часа  “Стари дрехи- нова мода“

