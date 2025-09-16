Областна администрация Габрово се включва в кампанията „Да изчистим България“ и кани малки и големи на семеен еко празник на 20 септември, Световния ден за почистване. От 10.00 до 14.00 часа в Градинката с мечето Ви очакват детски арт ателиета, семейна игра с екологична насоченост, пункт за предаване на текстилни отпадъци, детско еко ревю, открити уроци, кътчетата на „Килерь“ и „Баланс“, и много забавление

Програма:

От сцената:

10.30 часа – Откриване

10. 40 часа- Открит урок за рециклирането на дрехи

11.40 часа- Открит урок с доц. Светла Панайотова

12.00 часа Детско ревю „Стари дрехи- нова мода“

13.00 часа Музикална програма

Семейна игра:

11.00 часа Текстилозавър- приключенска игра с три мисии.

Кът на:

10.00- 14.00 часа

„Килерь“- „вземи, дари за без пари“

„М-текс“- контейнер и бус за текстилни отпадъци

„Баланс“– живот на чисто

Ателиета за деца:

10.00- 14.00 часа „Непотребното в потребно“

10.00- 14.00 часа “Стар текстил- нови кукли“

10.00- 11.55 часа “Стари дрехи- нова мода“

