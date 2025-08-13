сряда, август 13, 2025
Областна администрация – Габрово подсигурява безплатен транспорт за Национално честване Шипченска епопея

Областна администрация – Габрово подсигурява безплатен транспорт за Национално честване Шипченска епопея за трета поредна година.

На 30 август автобусите ще тръгват от пл. „Възраждане“, гр. Габрово за туристическите походи и за официалната церемония по поднасяне на венци и цветя.

За туристическите походи:

07:15 ч. пл. „Възраждане“ – Соколски манастир

07:00ч. пл. „Възраждане“ – м.Узана

За честването:

9:30ч. пл. „Възраждане“ – връх Шипка

15:00ч. от връх Шипка – пл. „Възраждане

