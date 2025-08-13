Областна администрация – Габрово подсигурява безплатен транспорт за Национално честване Шипченска епопея
Областна администрация – Габрово подсигурява безплатен транспорт за Национално честване Шипченска епопея за трета поредна година.
На 30 август автобусите ще тръгват от пл. „Възраждане“, гр. Габрово за туристическите походи и за официалната церемония по поднасяне на венци и цветя.
За туристическите походи:
07:15 ч. пл. „Възраждане“ – Соколски манастир
07:00ч. пл. „Възраждане“ – м.Узана
За честването:
9:30ч. пл. „Възраждане“ – връх Шипка
15:00ч. от връх Шипка – пл. „Възраждане