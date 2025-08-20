сряда, август 20, 2025
Областен координационен център по Механизма за обхват

Областният управител на Пловдив: Ще върнем децата в клас, само ако работим активно с родителите

Държавата да обвърже преминаването на границата с информационната система на Механизма, призоваваха членовете на Областния координационен център

„Ще върнем децата в клас, само ако работим активно с родителите. Без тяхното сътрудничество и разбиране няма да можем да ги задържим в образователната система. Това се отнася за всички семейства, а с родителите от уязвими групи се иска още по-упорита работа“. Това заяви областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева по време на поредното заседание на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за обхващане на децата в образователната система. В него участваха началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, заместник областният управител Нурджан Караджова, директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Албена Пискова,  заместник-кметове и образователни експерти от всички общини.

Проф. Янчева призова екипите за обход да обърнат специално внимание на семействата и да общуват с тях като показват емпатия и уважение към културните и социални им особености. По думите й е необходимо търпение, но това е стратегическият подход и резултатите ще дойдат, макар и не веднага. 

Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова призова да не се чака началото на септември, а да се започнат срещите веднага, за да могат да се обхванат децата на 4 и 5 години за подготвителните групи, които са важни, за да подобрят езиковите си умения по български език. Освен това трябва да се положат усилия за обхващане на всички ученици след 8 клас. Тя припомни, че все още има незаети места в паралелките в професионалните гимназии в областта и приемът продължава.

Областният управител отправи предложение към общинските ръководства през септември и октомври да организират и проведат работни срещи с всички заинтересовани страни, ангажирани с процеса на обхват. Като в тях да поканят за участие представители на общините, на образователните и социалните институции, НПО и граждански организации, представители на местния бизнес, който подкрепя дуалното образование и стажантските програми.

По време на заседанието стана ясно, че в една трета от общините екипите за обхват вече са на терен, а в останалите ще стартират работата на 1 септември. Общинските експерти коментираха също работата си с информационната система по Механизма като повечето от тях обясниха, че дейността им се затруднява от постоянната трудова миграция на част от родителите. „Държавата трябва да обвърже преминаването на границата с информационната система на Механизма, за да може да имаме обратна връзка къде са децата, които се водят на постоянен адрес в общините“. Така обобщи предложението на експертите от всички общини ресорният заместник-кмет на община Карлово Антон Минев.

