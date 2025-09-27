Областен информационен център – Бургас с публична консултация

Областен информационен център – Бургас, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), организира публична консултация на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.003-0025 „Регионално партньорство за устойчиво бъдеще: Айтос – Бургас – Поморие“, което ще се проведе на 29 септември 2025 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Айтос.

По време на събитието ще бъде представена Концепция за Интегрирана териториална инвестиция (КИТИ) на тема:

„Регионално партньорство за устойчиво бъдеще: Айтос – Бургас – Поморие“, която се изпълнява в партньорство между три общини.

Настоящата концепция цели да осигури по-целенасочена подкрепа в ключови области като:

образование,

здравеопазване,

социални услуги,

климатична устойчивост,

както и да укрепи сътрудничеството между заинтересованите страни на местно и регионално ниво. Основната цел е повишаване ефективността и дългосрочната устойчивост на политиките за развитие в Югоизточния регион за планиране (ЮИР) в рамките на програмен период 2021–2027 г.

Предвидени са инвестиции в 5 дейности, финансирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., с общ бюджет от 29 690 654 лв.

По Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. ще бъдат реализирани 3 дейности, свързани с укрепване на свлачища и речни корита, с бюджет от 16 395 320 лв.

Допълнително са предвидени „меки мерки“ по:

Програма „Образование“ 2021–2027 г. – 750 000 лв.

– Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г. – 586 749 лв.

Фокусът на концепцията е насочен към подобряване условията за живот и включване на уязвими групи от населението – хора в неравностойно положение (включително с увреждания), малцинства, както и лица в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

Всички заинтересованите страни ще могат да изразят мнение по време на самото обсъждане или чрез попълване на онлайн анкетна форма. Гражданската подкрепа е важна част от оценката и класирането на проектните идеи, които ще променят облика на нашия регион с фокус върху конкретни териториални потенциали и за постигане на устойчиво и балансирано развитие в региона.

Линк към презентация на (КИТИ) BG16FFPR003-2.003-0025 „Регионално партньорство за устойчиво бъдеще: Айтос – Бургас – Поморие“ :

https://drive.google.com/file/d/1azy96oh4n3SEGpop6uDBVBpT8Pq6JeKD/view?usp=sharing

Приканваме ви да попълните онлайн анкета и да оставите мнение и препоръки за (КИТИ) BG16FFPR003-2.003-0025 „Регионално партньорство за устойчиво бъдеще: Айтос – Бургас – Поморие“.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDi5N-uYj f55EQnQV392xUg7oZkWAOw 7Te719JDloKleCU0A/viewform?usp=dialog

