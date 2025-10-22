Обиколката на Варненското езеро се завръща

След тригодишно прекъсване, емблематичното събитие „Обиколка на Варненското езеро“ отново ще събере любителите на движението и природата.

Инициативата ще се проведе на 26 октомври (неделя) и се организира от Велоклуб „Устрем“ и Туристическо дружество „Родни балкани“ с подкрепата на Община Варна и Община Белослав.

Тази година форматът ще бъде разширен с подобрено трасе и по-безопасен маршрут. За първи път ще има и специална пешеходна група с водачи и осигурен безплатен транспорт от Катедралата до началната точка и обратно от финала в село Казашко. По маршрута ще бъдат разположени безплатни подкрепителни пунктове, а за участниците, записали се предварително, е предвидена и томбола с награди.

Велосипедната обиколка е с дължина около 40 км и ще започне в 9:00 ч. от Катедралния храм „Успение Богородично“. Маршрутът включва престой в Белослав, пътуване с ферибот и финал в село Казашко.

Пешеходният маршрут е около 22 км и започва с организиран транспорт от Катедралния храм „Успение Богородично“, откъдето участниците ще се отправят към Белослав и Казашко. В края на маршрута са осигурени автобуси за връщане във Варна.

Участието в събитието е безплатно, а регистрацията е отворена до 23 октомври чрез онлайн формата: https://forms.gle/Bm4CMJGc7vGxCfSc8

За пешеходците записването е задължително, тъй като осигурява място в автобусите. Участие на лица под 16 години е възможно само с пълнолетен придружител.

Повече информация за събитието и часовете на отпътуване на адрес: https://www.facebook.com/events/1593711318264357

