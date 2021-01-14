Обхват на проект за „Реконструкция и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа“ с Възложител „ВиК“ ООД – Русе

I. Списък с пресечни участъци между проект: „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа“ с Възложител Община Русе и проект за „Реконструкция и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа“ с Възложител „ВиК“ ООД – Русе:

1. ул. „Пристанищна“

2. ул. „Цар Калоян“

3. ул. „Стефан Стамболов“

4. ул. „Велико Търново“

5. ул. „Княжеска“

6. ул. „Христо Г. Данов“

7. ул. „Духовно Възраждане“

8. ул. „Гладстон“

9. ул. „Дондуков-Корсаков“

10. ул. „Рила“

11. ул. „Мария-Луиза“

12. „бул. „Неофит Бозвели“

13. ул. „Войводова“

14. ул. „Георги С. Раковски“

15. бул. „Цар Фердинанд“

16. ул. „Проф. Асен Златарев“

17. ул. „Муткурова“

18. ул. „Ангел Кънчев“

19. ул. „Хан Крум“

20. ул. „Д-р Петър Берон“

21. ул. „Чая“

22. ул. „Щип“

23. ул. „Бистрица“

24. ул. „Ниш“

25. ул. „Вардар“

26. ул. „Солун“

27. ул. „Струма“

28. ул. „Дебър“

29. бул. „Липник“ – от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до комплекс „Ялта“

30. бул. „Липник“ – локално платно от ул. „Люлин планина“ до ул. „Никола Петков“

31. бул. „Липник“ – от ул. „Иван Ведър“ до пътен възел с бул. „България“

32. ул. „Алеи Възраждане“

33. ул. „Доростол“

34. ул. „Плиска“

35. ул. „Яребична“

36. ул. „Тулча“

37. ул. „Чипровци“

38. ул. „Згориград“

39. ул. „ Рига“

40. ул. „Филип Станиславов“

41. ул. „Тодор Икономов“

42. ул. „Никола Й. Вапцаров“

43. ул. „Студен кладенец“

44. ул. „Гео Милев“

45. бул. „Гоце Делчев“

II. Списък с улици с предвидена реконструкция и/или подмяна на ВиК мрежи с Възложител „ВиК“ ООД – Русе

1. ул. „Любен Каравелов“

2. ул. „Васил Априлов“

3. ул. „Никола Палаузов“

4. ул. „Батак“

5. ул. „Велико Търново“

6. ул. „Епископ Босилков“

7. ул. „Княжеска“

8. ул. „Цариброд“

9. ул. „Олимпи Панов“

10. ул. „Атанас Буров“

11. ул. „Тома Кърджиев“

12. ул. „Добруджа“

13. ул. „Добри Немиров“

14. ул. „Пенчо Славейков“

15. ул. „Иван Вазов“

16. ул „Червен“

17. ул. „Рила“

18. ул. „Дондуков-Корсаков“

19. ул. „Хан Аспарух“

20. ул. „Поп Богомил“

21. ул. „Проф. Асен Златаров“

22. ул. „Дойран“

23. ул. „Ген. Паренсов“

24. ул. „Атон“

25. ул. „Петко Д. Петков“

26. ул. „Петко Каравелов“

27. бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Цар Фердинанд“ до кръговото кръстовище с бул. „Ген. Скобелев“

28. бул. „Цар Освободител“ – от ул. „Оборище“ до ул. „Мария Луиза“

29. ул. „Мария Луиза“

30. ул. „Цар Шишман“

31. ул. „Света гора“

32. ул. „Тодор Минков“

33. ул. „Филип Тотю“

34. ул. „Балкан“

35. ул. „Ген. Радецки“

36. ул. „Камчия“

37. ул. „Тунджа“

38. ул. „Николаевска“

39. бул. „Цар Освободител“ – от Централна ж.п. гара до бул. „Родина“

40. ул. „Манастирище“

41. ул. „Кърджали“

42. ул. „Антим I“

43. ул. „Братя Миладинови“

44. ул. „Гевгели“

45. ул. „Македония“

46. ул. „Екзарх Йосиф“

47. ул. „Мидия Енос“

48. ул. „Алея Освобождение“

49. ул. „Св. Димитър Басарбовски“

50. ул. „Света Петка“

51. ул. „Даскал Тони“

52. ул. „Даскал Аверкий“

53. ул. „Даскал Христаки“

54. ул. „Адмирал Рождественски“

55. ул. „Ерма“

56. бул. „Съединение“

57. ул. „Св. Наум“

58. ул. „Доростол“

59. ул. „Плиска“

60. ул. „Вардар“

61. ул. „Солун“

62. бул. „Родина“ – от ул. „Солун“ до ул. „Тулча“

63. бул. „Родина“ – от ул. „Чипровци“ до ул. „Шипка“

64. ул. „Шипка“

65. бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Съединение“ до ул. „Шипка“

66. ул. „Черни връх“

67. ул. „Милкова Ливада“

68. бул. „Липник“ – локално платно от ул. „Стоян Заимов“ до ул. „Яна войвода“

69. ул. „Будапеща“

70. ул. „Иван Ведър“

71. ул. „Проф. Баларев“

72. бул. „Липник“ – локално платно от ул. „Проф. Баларев“ до ул. „Никола Петков“

73. ул. „Никола Табаков“

74. ул. „Никола Й. Вапцаров“

75. бул. „Васил Левски“

76. ул. „Стрешер планина“

77. бул. „България“