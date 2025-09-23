Обходен маршрут за превозни средства от градския транспорт по бул. „Славянски“ в Стара Загора утре

Община Стара Загора съобщава, че във връзка с извършването на санитарна резитба на дървета по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Х. Д. Асенов“ до бул. „М. М. Кусев“, утре, 24-ти септември 2025 г. за периода от 09.00 ч. до 16.30 ч. превозните средства, обслужващи автобусни линии № 3 и № 8, ще се движат по обходен маршрут. А именно: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – ул. „Герасим Папазчев“ – в двете посоки.

Спирките, които няма да обслужват автобусни линии № 3 и № 8, са „Славянски 1“ и „Славянски 2“ – в двете посоки.

Превозните средства, обслужващи автобусна линия № 22, утре ще се движат по обходен маршрут: бул. „Руски“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Х. Д. Асенов“ – бул. „Славянски“ – в двете посоки.

Спирката, която няма да обслужва автобусна линия № 22, e „Мериан Палас“ – в двете посоки.

При лоши метеорологични условия санитарната резитба ще бъде отложена.

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство!

Facebook

Twitter



Shares