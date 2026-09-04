Община Пещера организира обществено обсъждане

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕЩЕРА – БРАЦИГОВО“

Във връзка с предстоящо обявяване на прием на проекти от Сдружение „Местна инициативна група Пещера-Брацигово“, Сдружението кани заинтересованите лица на 10.09.2026 г. от 11:00 ч. в залата на Общински съвет – Пещера – град Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, където ще се проведе Публично обсъждане на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕЩЕРА – БРАЦИГОВО. Предлаганите промени касаят максималната и минимална стойност на проектите и критериите за подбор на проекти. Измененията ще гарантират по-широк достъп на потенциалните кандидати до подкрепа със средства по Стратегията и по-ефективното и изпълнение.

Публичното обсъждане е отворено за всички желаещи да присъстват.