НСАМБЪЛ „БЪЛГАРЕ“ С ВПЕЧАТЛЯВАЩ КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ В ДОБРИНИЩЕ

Националният фолклорен ансамбъл „Българе“ за първи път излезе на сцената в Добринище, представяйки незабравим концерт-спектакъл. Събитието бе организирано по повод 100-годишния юбилей на НЧ „Димитър Благоев 1925“ и се превърна в истински празник за жителите и гостите на града.

Площад „Независимост“ се преобрази в сцена, на която историята и съвремието се срещнаха чрез магията на музиката и танца. Под ръководството на Христо Димитров, ансамбъл „Българе“ разказа чрез изкуството си вековните истории на българския народ — за любов и борба, за радости и тъга, за несломимия дух, който се предава през поколенията. Впечатляващите хореографии, пищните народни носии и въздействащата музика пренесоха публиката в сърцето на българската традиция.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Добринище Иван Сакарев, заместник-кметът на община Банско Георги Доневичин, проф. Любомир Пенев, председателят на читалището и общински съветник Петър Друнчилов, както и много общественици. Стотиците зрители, изпълнили площада, посрещнаха спектакъла с бурни аплодисменти и възторг.

Гостуването на ансамбъл „Българе“ ще остане като златна страница в културната история на Добринище — момент, в който целият град заживя с ритъма на България.

