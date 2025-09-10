Няма тлеещи участъци при пожара в гората над кв. „Аспарухово“

Огънят е напълно потушен, като няма опасност от ново разпространение.

Това показват кадрите от дрон, направени от служители от отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“ към Община Варна. Записите ще бъдат предоставени и на Службата за противопожарна безопасност и защита на населението.

По първоначални данни засегнатата площ е около 50 декара горски терен. В гасенето на пожара в продължение на два дни са участвали и 10 доброволци от Доброволното формирование – Варна под ръководството на заместник-кмета Илия Коев, които работиха съвместно с екипите на пожарната.

От отдел „Дейности по защита на населението“ подчертават, че през летните и есенните месеци рискът от възникване на горски пожари остава висок заради сухото време и силните ветрове. Те напомнят на гражданите: да не палят огън в открити площи и горски масиви; да не изхвърлят незагасени фасове и други отпадъци, които могат да предизвикат искри; при забелязан дим или пламък незабавно да сигнализират на телефон 112.

