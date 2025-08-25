Няма констатирани нарушения при проверка на стълбовете за улично осветление в района на инцидента в кв. „Младост“

Зам.-кметът Илия Коев разреди вътрешна проверка по случай

При обследване на стълбовете за улично осветление в района на инцидента с 12-годишното момче от Варна няма констатирано наличие на напрежение по корпуса им, съобщиха представители на районната администрация на район „Младост“ и на фирмите, ангажирани с подкрепата на съоръженията.

Още вечерта на 21 август, непосредствено след подаването на сигнал от майката на пострадалото дете на телефон 112, е разпоредена проверка на стълбовете в близост до детската площадка. Тя е направена според даденото описание, тъй като като представител на семейството не е присъединил екипа на мястото. При направената проверка не са установени нередности, които биха могли да доведат до подобен инцидент.

Днес, 22.08.2025 г., в 10:30 ч. от фирмата, ангажирана с поддръжка на уличното осветление в район „Младост“, в присъствието на представител на районната администрация, е започнал повторен оглед. Измерено е напрежението при 37 броя стълбове около бл. 114, бл. 115, бл. 116, бл. 117 и бл. 118, включително и в близост до детските площадки в района. И при този оглед не е установено наличие на напрежение по корпусите на стълбовете. Съставени са 20 постоянни протокола с приложен материал за снимки, които на този етап отхвърлят предложението за евентуална утечка по кабелите.

Във връзка с противоречивата информация, която следва и предвид, че близките на пострадалото дете не са участвали в огледите, за да посъчат точно при който стълб е настъпил инцидентът, зам.-кметът по сигурността Илия Коев разпореди да бъде сформирана работна група от представители на отдел „Дейности по защита на населението“ и дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“. Лично ще разпоредя вътрешна проверка за този район, за да установя с точност какво, какво и къде се е случило напълно. Ще включим в нея и техници от фирмата, които поддържат уличното осветление в района и представители на районната администрация, за да се проверят всички стълбове с нашите техники и да излезе истинската наява, заяви Коев.

Той подчертава още, че всяка седмица на редовната оперативна на ръководството и администрацията на Община Варна се дават разпореждания на районните кметства, за да се проверяват редовно стълбовете за осветление, с особено внимание на местата, където има съкрушени хора, като с приоритет са детските площадки, парковете, зелените обществени пространства.

Facebook

Twitter



Shares