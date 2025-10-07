Няколко седмици ни делят от практическото въвеждане на еврото у нас на 1 януари 2026 г.

В годините бяха направени необходимите законодателни промени, бяха извършени технически адаптации, изградена беше много ефективна комуникация с европейските институции в лицето на Европейската комисия, Европейската Централна банка и най-вече в лицето на всички държави членки от Еврозоната, които са и наши партньори.

Както и до сега бюджетният процес ще бъде съобразен с едни строги фискални права, каквито са и за всички държави членки от Еврозоната. Ще продължим да отговаряме, отговорно да управляваме и нашите публични финанси. Трябва да продължим и с провеждането на структурните реформи, които правят нашата икономика една по-устойчива и по-конкурентна в дългосрочен хоризонт.“ – това заяви заместник-министърът на финансите Методи Методиев при откриването на информационната среща за въвеждането на еврото, която се проведе днес в Габрово.

Методиев подчерта още, че комуникационната кампания, вече дава отражение в нагласите в обществото, измерени през социологията. „В началото имаше едно по-голямо недоверие и притеснение сред гражданите. Това, което показват изследваните е, че с напредването и разгръщането в цялата страна на кампанията гражданите стават по-информирани. Така те стават и по-уверени в това, че процесът за въвеждането е много добре структуриран и подготвен, както технически, така и логистично.“ – допълни още зам.-министърът на финансите.

За заместник-министърът на туризма Павлин Петров въвеждането на еврото в туризма еврото е само с положителни страни, то е знак за растеж. „Първият ефект е удобството заради прякото обслужване с евро валута, вече няма да има нужда се обяснява курсът на еврото към лева на туристите. На второ място ще има положителен ефект от това, че се очакват да идват у нас по-платежоспособни туристи, защото еврото е стимул да бъдем предпочитана дестинация. Ще има и интерес от големи инвеститори, които да докарат у нас големи брандове, а липсата на такси за сметки и превалутиране ще улеснят бизнеса“ – обобщи зам.-министър Петров.

Според министъра на културата Мариан Бачев въвеждането на еврото открива нов хоризонт: културните организации и творците ще бъдат по-конкурентни на европейската сцена, по-видими за международните партньори и по-гъвкави в своята работа. „Еднаквата валутна рамка ще ни позволи да сравняваме, анализираме и оценяваме проектите по-обективно, да аргументираме по-добре нуждите от финансиране и да защитаваме интересите на културата в национален и европейски контекст. Опитът на други държави от ЕС – като Естония, Литва и Словения – показва, че културата е сред първите сектори, които печелят от въвеждането на еврото – чрез повишен интерес, повече международни партньорства и оживление в туристическия поток.“ – посочи Бачев.

„Всяко нововъведение върви със страх и предразсъдъци. Винаги има съмнения за новото и копнеж по старото. Всички страхове за еврото обаче ще бъдат преодолени още първите 1-2 месеца след 1 януари 2026 г., след което ще останат ползите. Не се опитвам да ви убедя, че това е автоматичен път към благоденствието, а възможност, която зависи от нас. Резултат ще има и съм убеден, че еврото работи, както работи ЕС.“ – това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на информационната среща в Габрово. За ползите от единната валута той даде пример с промяната в размера на брутния вътрешен продукт на страната ни, който за периода от приемането ни в Европейския съюз е нараснал номинално четири пъти, а приспадайки инфлацията – два пъти.

Според вицепремиера фалшивите новини и предразсъдъци се лекуват с адекватна информация. затова хубавото за подобни срещи е, че освен представители на различните министерства и на Министерството на финансите, има и представители на Българската народна банка. „Нека да отговорят на всички въпроси и съм убеден, че срещата ще приключи с по-малко притеснения“ – каза още Дончев, който побърза да отговори и на въпрос, задаван негласно от много хора, а имено защо богати държави като Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн не приемат еврото, а отговорът- нито една от тях не е част от Европейския съюз.

В рамките на срещата бяха представени конкретни стъпки, съгласувателни процедури, адаптиране на финансовата система и мерки за защита на потребителите. Информационната среща в Габрово продължи с дискусия с въпроси и отговори от институциите, отговорни за въвеждането на единната европейска валута в България – Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото продължава , като целта е да обхване 200 града от страната.

