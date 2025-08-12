Няколко предложения за промяна в Годишния план за социалните услуги в община Плевен за 2026 година обсъдиха на среща

Няколко предложения за промяна в Годишния план за социалните услуги, които ще предоставя Община Плевен през следващата 2026 година, бяха обсъдени на работна среща в сградата на местната администрация.

Заинтересованите страни имаха възможност в едномесечен срок да изпращат предложения за промени по проекта. В срещата, която се ръководеше от заместник-кмета Елина Димитрова, участваха заинтересовани страни на територията на общината, както и родители на пълнолетни лица с увреждания.

Първото постъпило предложение за промяна е именно от родители на деца, навършили пълнолетие и завършили училище, които попадат в социална изолация и които не могат да посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, поради недостатъчно места за прием. Почасовата грижа за нашите деца, не говорим за целодневна дори, е голяма възможност – за децата ни да имат социални контакти и да поддържат уменията си, а за нас – да работим и да се развиваме и професионално, споделиха родителите. Присъстващите на срещата се обединиха около предложението бройките на посещаващите Дневния център лица да се завишат на 40, тъй като е отчетена и такава потребност в анализа на Националната карта на социалните услуги за община Плевен. След обсъждане на Плана за социалните услуги за 2026 година на предстоящата сесия на Общинския съвет – Плевен, предстои внасянето ѝ в Агенция „Социално подпомагане“ за одобряване. В това време Община Плевен ще търси решение на въпроса и за разширяване на материалната база на Дневния център.

Директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания Габриела Ованесян предложи и на срещата бе прието в Центъра от следващата година да се приемат и деца под 3-годишна възраст, тъй като също има нараснало търсене на услугата. За да се даде възможност на повече деца да се включат, ще се увеличат и бройките от 25 на 30.

Третото постъпило в срока предложение не касае услугите по същество, а се отнася до отчетността при механизма „Лична помощ“.

Разработването на План за социалните услуги на всяка община за следващата календарна година включва планиране на социалните услуги съгласно Националната карта на социалните услуги.

Планът на социалните услуги съгласно Картата, включва:

-социалните услуги съгласно Картата, които се предоставят на територията на общината и за които вече е осигурено финансиране от държавния бюджет;

-брой лица, за които е осигурена възможност за ползване на услугите;

-мотивирано предложение за намаляване или увеличаване на броя на потребителите на социални услуги, за които е осигурено финансиране;

-новите социални услуги съгласно Картата, които се планира да бъдат създадени в рамките на календарната година, броя на техните потребители и размера на необходимите средства от държавния бюджет за финансирането им;

-социалните услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено в рамките на календарната година;

-начина, по който общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на социалните услуги (самостоятелно или в комплекс);

-информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги съгласно Картата.

