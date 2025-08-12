Новото културно събитие „Усети Банско“ – лабиринт от преживяване

„Усети Банско“ – Лабиринт от преживявания, който ще те свърже с мястото, с хората и със самия теб



Само два дни ни делят от началото на едно различно, живо и сетивно културно преживяване – „Усети Банско“.

На 14 и 15 август, в самото сърце на града, Банско ще се превърне в сцена на вдъхновяваща среща между традицията и съвременността. През деня – под открито небе – ще звучат хандпани. Без нужда от опит или предварителна подготовка, всеки може да се включи в музикалните работилници и да стане част от ритъма.

Специално място в програмата заема изучаването и изиграването на банското хоро, което няма да се случи на сцена, а в автентична къща-музей – така, както е било някога, така, както още живее.

Вечерите ще завършват с концерти на централния площад – истинска среща между поколения и стилове: от „Бански старчета“ до хандпан оркестър. Старото и новото няма да се противопоставят – те ще звучат заедно.

„Усети Банско“ не е просто фестивал.

Това е покана да преживееш града със всички сетива – да чуеш, докоснеш, усетиш…

Да се върнеш към себе си, минавайки през хората и местата около теб.

Къде се случва всичко това?

На емблематични локации в Банско:

📍 площад „Възраждане“

📍 фонтанът на площад „Никола Вапцаров“

📍 градският парк

📍 паметникът на Паисий Хилендарски

📍 дворът на Постоянната иконна изложба

„Усети Банско“ не е обикновена разходка.

Това е лабиринт от преживявания.

Влизаш сам.

Излизаш по-свързан – със себе си, с хората и с духа на Банско.

