Новостите в производството на картофени снаксовеи царевично-пшенични стиксове бяха обсъдени в Дулово

Страната ни има голям експортен потенциал в сферата на земеделието и преработените храни, а интересът на бизнеса да излезе на международния пазар е все по-отчетлив.

Това стана ясно от провелото се вчера в Дулово заседание на Съвместната българо-румънска земеделска комисия. Фокусът на разговорите бе поставен върху иновациите в производството на картофени снаксове и царевично-пшенични стиксове. Областната управа в Русе, която е сред организаторите на инициативата, бе представлявана от главния секретар Ирена Тодорова. Тя посочи, че Североизточна България разполага с огромен потенциал за развитието на устойчиво земеделие и животновъдство, преработвателна дейност и икономическо партньорство, включително отвъд Дунав. В рамките на заседанието бе посетена една от водещите български фирми в този сектор „Мартис 09“ ООД, която е производител на продуктите с регистрирана марка „ФРЕЙМАС“. Асортиментът на фирмата включва 24 вида продукти, като средно на година се произвеждат по около 200 тона продукция. 99% от нея е предназначена за износ в целия Европейски съюз, Азия и Африка. „Компанията е доказателство, че българските продукти и суровини могат да бъдат основа за модерно производство с висока добавена стойност, което създава работни места, стимулира местната икономика и допринася за положителния имидж на региона. Тук идва и ролята на нашата Българо-румънска земеделска работна група и тя е да осигури контакти между хората от съответния бранш и да направи всичко възможно нашите продукти да получат по-добра пазарна реализация в чужбина“, допълни главният секретар Ирена Тодорова. Тя посочи, че е много важно дейността на комисията да се фокусира и върху възможностите за кандидатстване по различни национални и европейски програми, които да гарантират в най-висока степен предвидимост и сигурност за предприемачите. През изминалата година „Мартис 09“ са успели да обновяват част от оборудването си чрез европроект на стойност около 420 000 евро. Сред настоящите планове на фирмата е излизането на още повече европейски пазари. Ирена Тодорова отчете и ролята на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева както за безпроблемното осъществяване на всяко едно от заседанията, така и за цялостната дейност на комисията. „Вярвам, че чрез активен обмен на добри практики и засилено партньорство с румънските земеделски и бизнес структури можем да постигнем по-добро използване на ресурсите в трансграничния регион и да създадем стабилна основа за общи инвестиции и устойчиво развитие“, категорична бе Тодорова.

Заседанието беше организирано от Областните администрации в Русе и Силистра, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Домакини на събитието бяха областният управител на Силистра Илиян Великов и кметът на Дулово инж. Невхис Мустафа, а сред гостите редица представители на българските и румънските власти, а също и на бизнеса.

Любопитен факт е, че по данни на Министерството на икономиката и индустрията 1.9% от износа на България за Румъния включва от пшеница и смес от пшеница и ръж. За 2024 година износът на тези продукти от страната ни към северната ни съседка възлиза на 71.8 милиона евро.

