четвъртък, декември 18, 2025
НОВОГОДИШНАТА НОЩ В БАНСКО

В празничната новогодишна нощ, по традиция, жителите и гостите на Банско ще се съберат на площад „Никола Вапцаров“, с много емоции и споделена радост, за да изпратят старата и да посрещнат новата 2026 година.

Специален гост на вечерта ще бъде Димана Боянова. 

На 1 януари, също по стара банска традиция, отново на площада, ще се проведе кукерското шествие, където кукери и бабугери ще изгонят злите сили.

Заповядайте за да празнуваме заедно с мечти, пожелания и вяра в доброто!

