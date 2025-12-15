Ново предизвикателство към талантливите деца от Разград: международен конкурс, организиран от Янджоу – китайския побратим на Разград

По повод 25 години от подписването на Меморандума за приятелски обмен между побратимените градове Разград и Янджоу, Китай, децата и младежите от Разград имат възможност да участват в Международния младежки конкурс по рисуване 2025, организиран от Народното правителство на провинция Дзянсу, Китай.

Конкурсът се провежда за девета поредна година и е утвърдено международно културно събитие, което през 2024 г. събра над 100 000 художествени творби от деца и ученици от 23 държави.

Темата на тазгодишното издание е „Рисуваме заедно: Анимето свързва нашите градове“, като конкурсът цели да насърчи творческото мислене, културния диалог и приятелските отношения между децата от различни страни.

Условия за участие:

Възрастова група: деца от 4 до 15 години.

деца от 4 до 15 години. Техники: акварел, гваш, графика, изрязване от хартия, енкаустика, карикатура/анимация, като няма ограничение само за тях, допустими са и други.

акварел, гваш, графика, изрязване от хартия, енкаустика, карикатура/анимация, като няма ограничение само за тях, допустими са и други. Размер на творбата: еквивалентен на формат A3.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с първа, втора и трета награда и ще бъдат представени в изложби в Китай и в други държави. Всички участници ще получат сертификат за участие за приноса им към международния културен обмен.

Към всяка творба следва да бъде приложена следната информация: националност, град, име и възраст на автора, имейл адрес, име на преподавател, родител или настойник, заглавие на картината и кратко описание. Желателно е информацията да бъде подготвена на английски език.

Краен срок за участие: 23 декември 2025 г.

Творбите следва да бъдат изпратени като цветни сканирани копия или ясни цветни снимки, заедно с придружаващата информация по електронна поща на следните адреси:

📧obrazovanie@razgrad.bg

📧 p.rusev@razgrad.bg

Нека да представим таланта на разградските деца и на още една международна сцена!

Facebook

Twitter



Shares