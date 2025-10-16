четвъртък, октомври 16, 2025
Новите изисквания за здравни кабинети във всички детски градини и училища обсъдиха на среща в Община Плевен

Влизането в сила на новата Наредба № Н-2 за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях, съгласно която всички училища и детски градини вече трябва да имат здравен кабинет, бе тема на среща в Община Плевен с директори на учебни заведения.

На срещата присъстваха представителите на 10 училища и 6 детски градини в общината, които на този етап не разполагат със здравен кабинет. За новите изисквания в Наредбата в тази връзка информираха заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова, д-р Ваньо Данов – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ и Ирена Александрова – началник на отдел „Образование“.

„Целта на срещата е да обсъдим нашите съвместни действия във връзка с новата Наредба № Н-2 за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях. Има промени и изисквания, с които трябва да се съобразим и които трябва да изпълним. На разположение сме за всякакви въпроси, съдействие и методическа помощ по този процес“, заяви Елина Димитрова.

Представителите и на администрацията, и на учебните заведения посочиха като първи основен въпрос осигуряването на необходимите помещения за разкриването на здравни кабинети по места. На второ място е проблемът със здравните специалисти, които ще бъдат наети.

Съгласно изискванията в наредбата, здравният кабинет се открива в сградата или на територията на детската градина или училището. В случай, че на територията на училището (в една сграда или в общ двор) е разположена и детска градина, един кабинет може да обслужва и двете структури. Кабинетът трябва да отговаря на основни изисквания, като подходящо осветление, възможност за задължително естествено проветряване, наличие на течаща топла и студена вода, наличие на специален шкаф за оказване на първа медицинска помощ и др.

Относно финансирането на дейностите в здравните кабинети бе разяснено, че то ще се извършва със средства от държавния бюджет като делегирана от държавата дейност в рамките на средствата, определени със закона за държавния бюджет за съответната година и бюджетите на общините. Лекарите и медицинските специалисти в здравните кабинети в детските градини и училищата ще работят по договор, сключен с кмета на съответната община, на територията на която се намират детската градина или училището. Здравните кадри ще имат достъп до електронното здравно досие на децата или учениците в Националната здравно-информационна система и по този начин на родителите вече няма да се налага да носят на хартия здравните карти и изследванията на децата си в образователните институции.

