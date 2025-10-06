Новите електробуси за Пазарджик пристигат

Първите нови електробуси за градския транспорт на Пазарджик вече са произведени и готови да бъдат пуснати в движение. Това съобщи кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

В началото на следващата седмица започва изграждането на кабелното трасе за зарядните станции, като целта е съоръженията да бъдат завършени и присъединени към електроразпределителната мрежа до края на годината.

Проектът за екологосъобразна мобилност, който включва 6 електробуса и 7 зарядни станции, е на финалната си права. Паралелно с това вече се провежда и обучението на водачите, които ще управляват новите машини. Очаква се електробусите да започнат редовно движение по улиците на Пазарджик в първите месеци на 2026 година.

“Новите електробуси ще внесат повече тишина, чист въздух и по-надежден градски транспорт за хората. Това е значителна инвестиция в здраве, качество на живот и модерна мобилност – за учениците, работещите, възрастните хора и всички, които разчитат на транспорта всеки ден“, коментира кметът Петър Куленски.

Проектът е част от усилията на общината да развива устойчива градска среда и да насърчава зеления преход в транспорта. Новите електробуси ще осигурят по-тих и чист град, с по-малко емисии и по-ефективно обслужване на гражданите.

“Всеки път, когато нещо ново се направи, построи, заработи за Пазарджик, градът ни става по-удобен, по-функционален и по-солидарен за жителите. Това не е заслуга на един човек — това е общ труд и обща посока, които връщат надежда. И когато виждаме резултатите, знаем, че има смисъл да продължим — с внимание, с упоритост и с грижа“, допълва кметът.

С реализирането на проекта Пазарджик се нарежда сред българските градове с ефективно електрифициращ се обществен транспорт, което ще допринесе за по-чиста околна среда и по-добро качество на живот за всички жители.

