Новият представител на УНИЦЕФ в България избра Перник за първата си официална визита извън София

Мио Немото се срещна с млади хора и се запозна с работата по програмата UPSHIFT

Новият представител на УНИЦЕФ в България Мио Немото избра Перник за първото си официално посещение извън столицата. Визитата е свързана с партньорството между УНИЦЕФ и Община Перник по програмата за младежко овластяване и социални иновации UPSHIFT, както и с кандидатурата на града за Европейска младежка столица през 2029 г.

В Перник Мио Немото беше посрещнат от заместник-кметовете Стефан Кръстев и Адриан Скримов и секретаря на общината Иво Симеонов.

В Международния младежки център представителят на УНИЦЕФ се срещна с млади хора и се запозна с техните идеи и работата им по поредното издание на UPSHIFT.

Програмата, която стартира именно от Перник, насърчава младите хора да разработват собствени решения на проблеми, които са важни както за тях, така и за общностите, в които живеят.

Заместник-кметът Стефан Кръстев определи избора на Перник за първата визита на новия представител на УНИЦЕФ извън София като признание за доброто партньорство и последователната работа с младите хора в града.

Той отбеляза и подкрепата на УНИЦЕФ за кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица 2029.

От своя страна Мио Немото заяви готовност сътрудничеството с Община Перник да продължи. Той подчерта значението на инициативи като UPSHIFT, които дават възможност на младите хора да развиват способностите си, да представят собствените си идеи и да участват активно в живота на своите общности.

Мио Немото е представител на УНИЦЕФ в България от август 2026 г.