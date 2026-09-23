Новият началник на отдел „Общинска собственост“ в Община Разград встъпи в длъжност днес 

След провеждане на конкурс отдел „Общинска собственост“ в Община Разград има нов началник. Конкурсът бе спечелен от Димитър Димитров, който встъпи в длъжност днес.

Димитров е на 46 години, завършил е бакалавърска степен на висшето си образование във ВСУ“Черноризец Храбър“ във Варна, специалност „Мениджмънт в международния бизнес“, а магистърска – в Икономически университет – Варна, специалност „Корпоративен бизнес и управление“.

Димитър Димитров има богат опит в банковата сфера, но е работил и в държавната администрация и в частния сектор. Като главен експерт или регионален инспектор на банкови институции е работил 18 години, след това е бил две години експерт в централното управление на фармацевтична фирма. От 2024 г. до спечелването на конкурса за длъжността в Община Разград работи в Агенцията по заетостта като експерт и старши експерт с ресори, свързани с управление на европейски програми и проекти и с активна политика на пазара на труда.