Новият луксозен триезичен алманах на Теменужка Балинова – Балина с премиера днес в Пловдив

Теменужка Балинова – Балина, автор, чието име и слово са познати на четящите и търсещите път към красивата и истинна проза и поезия, кани приятели и ценители на поезията днес – 10 октомври 2025 г. от 18:00 ч. в Първо студио на Радио „Пловдив“ на представянето на най-новото ù поетично творение – триезичен алманах, озаглавен „Азимут на любовта“.

Входът е свободен!

Авторката започва стъпки по житейските си друмища от Родопа планина, продължава го по Тракийската равнина, вдъхвала е с пълни гърди и от Ренесансова Италия.

Теменужка Балинова – Балина е възпитаник на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, дългогодишен преподавател по литература и история, разпръскваща енергия чрез поетичния и повествователния си изказ. Нейните творчески изяви винаги са носели автентичност, а словото ù се определя като „сеизмограф“, спасителен пристан и пълно с енергията на добротата.

„Азимут на любовта“ е бутиков алманах в лимитиран тираж, дело на Университетско издание „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. В него поетичните творения на Теменужка Балинова „звучат“ на български, италиански и руски, а на финала, с езика на новите технологии – чрез QR код, читателят може да чуе песните, създадени по нейни стихове. Преводът на италиански език е дело на преподавателя в ПУ „Паисий Хилендарски“ гл. ас. д-р Наталия Христова.

С книгата си „Азимут на любовта“, Балина щедро и майсторски води читателя в кътчетата на всичките ù възможни проявления и измерения. „Това е трудна и безценна за мен книга.“ – споделя авторката и продължава „Безценна, защото събира всичките ми натрупани емоционални и откровени открития, които споделям за любовта, а трудна – защото мой редактор бе Павел Матев, който ни напусна по време на съвместния ни творчески проект. “

Теменужка Балинова – Балина е филолог, журналист, преподавател и писател. Екс главен редактор на радио „Смолян” и програмен директор на КТ „Родопи сат”. Автор и водещ на предавания в радио „Веселина” и „Контакт”. Рекламен глас в „БГ Радио”. Сценарист и водещ на музикални и артистични спектакли. Има издадени два авторски компактдиска по нейни стихове и музика на композиторите Кристиян Бояджиев, Светослав Лобошки и Славчо Пейков. Автор на десет книги – поезия и проза: „Жена за огън”, „Вкусът на ветровете”, „Пясък в очите”, „Космически земна”, „Неакордирани чувства”, „Ценните мисли на един учител”, „Под Гребенец” и др. Книгите й са преведени на руски, арабски, английски и италиански езици. Нейната книга „Вкусът на ветровете“ представя българската литература на два континента – Московската държавна библиотека и библиотека за славянска литература „Дубинин“ в Москва и Публичната библиотека в Ню Йорк. Премиерата на книгата на Балина „Неакордирани чувства“ се реализира в Рим под егидата на консул г-жа Марияна Бояджиева през 20008 г. Премиерата на „Неакордирани чувства” се реализира в прочутото кафе на интелектуалците „Греко” в Рим, което е чест за български творец (старинното кафе „Греко”, основано през далечната 1760 г., е било любимо място на знаменитости като Н.В.Гогол, Байрон, Тютчев, Шаляпин, Андерсен, Стендал, Ницше, Лист, Вагнер и много други бележити личности).

