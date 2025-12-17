Нови осем награди прибавиха към актива си възпитаниците на школата по етнография, история и народно приложно изкуство при ОП „Младежки център“.

Отличията се спечелени на Националния конкурс „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден“

Конкурсът се провежда всяка година от НДД и МОН и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство и литературно творчество.

Конкурсът е в направления етнография, изобразително изкуство и литературно творчество. Той е за ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.

В раздел „Декоративни пана и тъкани“ във втора възрастова група първо място беше присъдено на Дамла Фикрет от 6 кл. В същата група трето място завоюва Златина Тенчева от 7 кл.

Осмокласничката Жанета Перчемлиева се класира на трето място в трета група и спечели национална стипендия по Програма за защита на деца с изявени дарби.

В раздел „Апотропейни предмети“ в група V – VІІ клас Михаела Иванова от 7 кл. зае първо място с изработения от нея коледарски калпак. А куклата на Виктория Канева от 6 клас, ѝ спечели второ място.

Първо място в трета възрастова група зае Мирослав Иванов от 9 клас със своята коледарска гега. Красивата коледарска торбичка на Теодора Калайджиева от 8 клас ѝ донесе втора награда.

С поощрителна награда бе удостоена рисунката на Светозара Атанасова от 10 клас.

Официалното награждаване се проведе в Националния дворец на децата в София.

Facebook

Twitter



Shares