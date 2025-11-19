Нови кътове за отдих в пет села от община Разград

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим извърши оглед на резултатите от изпълнение на пет проекта, реализирани в села от община Разград и финансирани от ПУДООС – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

С тях е подобрена инфраструктурата в населените места и са осигурени възможности за отдих на местните жители.

В село Пороище е реализиран проект „Зелен кът за отдих в Пороище – гаранция за добро екологично възпитание на местни и гости“ – разказа кметът Панайот Узунов. В централната част на селото, където има съществуващи съоръжения за игра, са оформени бетонни пътеки, поставена е противоударна настилка, пейки, кошчета, маса за беседка, боядисани са игровите съоръжения и са засадени рози и фиданки. Кметът на селото сподели със заместник-кмета Хабибе Расим намерението си за поставяне и на осветление на оформения кът за отдих.

В Мортагоново проектът е под надслов „Кът за отдих и фитнес на открито“. В предварително определения район за монтирани фитнес уреди и комбинирано детско съоръжение, има и пейки, както и кошове за отпадъци. Край комбинираната детска и спортна площадка са засадени и фиданки.

„Зона за фитнес на открито и кът за отдих“ е озаглавен проектът в село Радинград. Новите съоръжения са в централната част на селото. На заместник-кмета Хабибе Расим ги показа кметът на селото Йениз Мехмед. Уредите за фитнес са монтирани върху противоударна настилка, край тях има и пейка с облегалка, както и маса с пейки.

В Побит камък проектът е с наименование „Почистване, озеленяване, облагородяване и възстановяване на зона за игри и отдих в централната част на село Побит камък“. Към налични детски съоръжения са монтирани нови люлка, клатушка и комбинирано детско съоръжение. Поставени са и пейки, както и маси с очертания за игра на шах, а също и кошчета за отпадъци. Засадени са и фиданки и храсти – разказа кметът на селото Валентина Василева.

В село Раковски е изграден кът за отдих и игри. Част от детските съоръжения са поставени върху ударопоглъщаща настилка, има люлка, пързалка, въртележка. За родителите на малките деца има беседка и пейки – обясни кметът на селото Рефика Хюсеинова. В района са поставени и кошчета, а предстои при подходящо метеорологично време да се засадят цветя и храстовидна растителност.

Заместник-кметът Хабибе Расим поздрави кметове на населени места за проявената инициативност, увери ги, че подобряване на инфраструктурата на селата и на условията за живот в по-малките населени места продължава да е сред основните приоритети на ръководството на Община Разград.

