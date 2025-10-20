Нови два проекта за благоустрояване на квартали в Търговище са одобрени по програма „Развитие на регионите“

Нови два проекта на Община Търговище за благоустрояване на жилищни квартали са одобрени за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Проектите са част от концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Добрич, в която Търговище участва като партньор.

Първото проектно предложение е на стойност 1,53 млн. лв. и предвижда ремонт на квартала, заключен между улиците „Бистрица“, „Хан Крум“ и „Първи май“. Втората зона обхваща пространството между ул. „Трапезица“ № 30 и 32, ул. „Брегалница“ № 2, 4 и 10 и ул. „Кюстенджа“ № 65. Проектът е на стойност 3,9 млн. лв. Идеята е в посочените квартали да се обособят места за паркиране, тротоари и обслужващи алеи. Предвижда се и ремонт на ВиК инфраструктурата и осветлението, както и озеленяване.

Проектната документация за ремонтите вече е изготвена. След подписване на договора за отпускането на финансовата помощ, ще бъдат обявени и обществените поръчки за избор на изпълнители.

Припомняме, че Община Търговище има и друга одобрена концепция за инвестиции по програма „Развитие на регионите“. Тя е на стойност 21 млн. лв., като предстои подписването на договора за отпускане на финансирането. В концепцията са включени два проекта за обновяване на спортна инфраструктура – на Работническия спортен комплекс и на комплекс „Неделчо Камов“. Проектът за всеки от тях е на стойност от близо 2,2 млн. лв. За всеки обект ще се осигури и съфинансиране от Общината на стойност 109 хил. лв.

Сред проектите е и този за благоустрояване на жилищна зона в района на ул. „Скопие“ 17. Той е за малко над 2 млн. лв., от които 129 хил. лв. съфинансиране от администрацията. Идеята е в посочения квартал да се обособят места за паркиране, тротоари, обслужващи алеи, озеленяване, ВиК, осветление.

В концепцията е включен и проект за основен ремонт на общински пътища на стойност от близо 12 млн. лв. Сред проектните идеи е и тази за реставрация и консервация на Свещаровата къща, който е за почти 1 млн. лв. Ще се разработва и План за устойчива градска мобилност на стойност 30 000 лв.

Сред одобрените проекти е и този за подобряване на енергийната ефективност на офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Търговище, чиято сграда е държавна собственост. НАП е партньор на Общината в концепциите за интегрирани териториални инвестиции и по тази причина проектът се подава от местната администрация. Исканото финансиране е за 1,6 млн. лв., от които 83 хил. лв. са собствен принос на НАП.

