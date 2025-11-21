Нови дръвчета от „Обичам моето училище“ красят двора на ПГСС „Царица Йоанна“

Залесяването отбеляза завършването на първия етап от проекта, който осигури вдъхновяващи цветове и фототапети в част от училищните помещения

В ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик завърши първият етап от проекта „Обичам моето училище“ – инициатива, която преобрази един от корпусите на гимназията и внесе нов живот в учебната среда. Пребоядисани коридори, обновени кабинети и тематични тапети с вдъхновяващ дизайн превърнаха сградата в модерно и приветливо пространство, което вече посреща учениците с цвят, настроение и усещане за принадлежност.

Промяната се случи с много труд, старание и истинска отдаденост. С подкрепата на партньорите от „ЛайтСорс“ училищният екип успя да реализира смела визия: всяко помещение да „говори“ на учениците на езика на своето предназначение. Така кабинетът по литература грее с поетични акценти и силуети на; стаите по география разказват за континенти и пътешествия; специализираните зали по информационни технологии излъчват енергията на дигиталния свят. Коридорите са изпъстрени с тематични панели, които не просто украсяват, а вдъхновяват – за учене, мечтаене и търсене на нови хоризонти.

Резултатът е видим – учебният процес вече протича в красива, цветна и уютна среда, която има осезаемо положително влияние върху всички в училището. Учителите споделиха, че работят с повече удоволствие, а учениците придобиха увереност и мотивация да учат без стрес, без агресия и с истинско любопитство. „Вярваме, че така децата ще идват с желание, ще търсят знания и най-важното – ще повярват, че мечтите се сбъдват“, отбелязаха от педагогическия екип.

Изминалата година, изпълнена с работа, екипност и много емоции, остави след себе си не само обновена сграда, но и засилено чувство за общност. Ученици, учители и родители допринесоха за промяната – с идеи, инициативност и доброта. Именно тази синергия приближи ПГСС „Царица Йоанна“ още една стъпка към визията за „Училище на бъдещето“ – училище с репутация, вдъхновени учители, знаещи и щастливи деца и удовлетворени родители.

От ръководството изказаха сърдечна благодарност към всички, които участваха активно в проекта, и подчертаха, че обновяването няма да спре дотук. „Продължаваме заедно по пътя на промяната“ – послание, което вече отеква в коридорите на обновения красив корпус.

И тази красота е вече факт!

Проект „Засади дръвче – възстанови равновесието в природата“

Под мотото „Засади дръвче – възстанови равновесието в природата“ училището заедно с „ЛайтСорс“ организира засаждане на млади дръвчета, осигурени и доставени безплатно от Фондация „Семейство Игнатови“, в двора на гимназията. Учениците се включиха активно – от подготовката на почвата до засаждането и оформлението на зоната – и получиха възможност да почувстват своя принос към екосистемата. Проектът постави акцент върху възпитаване на екологично съзнание, устойчивост и съпричастност към природата, като допълнение към интериорната промяна, вече извършена в корпуса на училището.

По време на засаждането на дръвчетата учениците участваха с истинска радост, превръщайки инициативата в празник на природата и общността. Малки и големи работиха рамо до рамо, усмихваха се, помагаха си и усетиха силата на сплотеността, когато общата цел е добра. Новата зеленина донесе повече чист въздух, красота и усмивки в училищния двор – подарък, който ще расте заедно с тях. Новите фиданки вече заемат своето място в двора, а гимназистите с желание поемат грижата да ги поливат и да следят как постепенно ще растат и ще се превърнат в символ на училищната общност.

Това засаждане е важен урок по грижа и отговорност, който обогатява не само знанията, но и отношението на учениците към природата. Училищната среда става по-зелена и приветлива, а всяко ново дръвче напомня, че когато действаме заедно, можем да създадем по-добър свят – започвайки от своя собствен двор.

Проект „Децата и цветята“

В рамките на инициативата „Децата и цветята“ ПГСС „Царица Йоанна“ активно се включи със засаждане на цветя (включително саксийни), оформяне на зелени площи и тематични дейности, които създадоха усещане за отговорност към природата и екипна работа. Учениците не само засадиха растения, но и изработиха табла, посветени на значението на цветята и зелените площи в училищната среда, с подкрепата на „ЛайтСорс“. Това участие помогна да се затвърди съзнанието за грижа и красота в средата, в която се учи и работи.

Сътрудничество с „ЛайтСорс“ – рамка и перспективи

Сътрудничеството между ПГСС „Царица Йоанна“ и „ЛайтСорс“ се развива многостранно. Освен обновяването на сградата (проекта „Обичам моето училище“), училището участва в екологични и социално-отговорни инициативи, реализирани съвместно с организацията. Това партньорство осигури средства, материали и експертна подкрепа, и изгради устойчива платформа за училищни промени, които надхвърлят традиционното образование.

Учениците и учителите в ПГСС „Царица Йоанна“ доказаха, че са готови да се ангажират с проекти, които подобряват както вътрешната среда на училището, така и неговата връзка с външния свят и природата. Това партньорство отваря възможности за бъдещи инициативи – като социални кампании, допълнителни екологични акции и интердисциплинарни проекти, които включват глобални теми и местно действие.

