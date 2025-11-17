понеделник, ноември 17, 2025
Последни:
Региона

Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани

Редактор

Предстои да бъдат сключени договори за финансиране за 26 жилищни блока по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

Управляващ орган на Програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Община Хасково обяви обществена поръчка „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) в изпълнение на подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по двадесет и шест обособени позиции“.

Максималният срок за изпълнение на всички дейности от настоящата обществена поръчка е от 150 до 230 календарни дни. Максималната стойност не може да надвишава 23 891 672,75 лв. без вкл. ДДС.

26-те сгради, които сега ще бъдат обновени и модернизирани, са тези, чиито собственици са подготвили документи и са кандидатствали за енергийна ефективност по НПВУ. Тогава тези жилищни блокове останаха в резерв и са с готови документи. Сега жилищните сгради са включени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

През следващата година в Хасково ще бъдат обновени общо 52 блока по различни програми.

Блокове, за които предстои саниране и са включени в настоящата обществена поръчка са:

  1. Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №37“
  2. Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №23“
  3. Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Бадема, блок 12“
  4. Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Пролет“ №12“
  5. Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 28“
  6. Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Велико Търново“ №12“
  7. Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Освободител“ №19-21“
  8. Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Калоян“ №13“
  9. Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Орфей №4“
  10. Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 23“
  11. Обособена позиция №11 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стара планина“ № 69-71“
  12. Обособена позиция №12 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 41“
  13. Обособена позиция №13 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Витоша“ №1“
  14. Обособена позиция №14 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 3“
  15. Обособена позиция №15 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 96-104“
  16. Обособена позиция №16 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Дунав“ №30“
  17. Обособена позиция №17 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Княз Борис I“ №8-12“
  18. Обособена позиция №18 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13“
  19. Обособена позиция №19 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №25“
  20. Обособена позиция №20 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Аида“ № 5“
  21. Обособена позиция №21 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №19“
  22. Обособена позиция №22 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 105“
  23. Обособена позиция №23 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №39“
  24. Обособена позиция №24 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Георги Бенковски“ №40-46“
  25. Обособена позиция №25 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 8“
  26. Обособена позиция №26 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 7“

В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка от обособените позиции са включени следните дейности: Дейност 1 – изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; Дейност 2 – изпълнение на СМР /строително-монтажни работи/ по одобрения инвестиционния проект, Дейност 3 – упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Интересно от мрежата

Вижте още

Габрово сред лидерите в икономическото развитие според ИПИ

Редактор

Започна подготовката за ремонт на ул. „Александър Стамболийски“, почистват се и шахтите

Редактор

Кризисният център в село Овча могила при Община Свищов стана на 9 години

Редактор

Pin It on Pinterest