Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани

Предстои да бъдат сключени договори за финансиране за 26 жилищни блока по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

Управляващ орган на Програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Община Хасково обяви обществена поръчка „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) в изпълнение на подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по двадесет и шест обособени позиции“.

Максималният срок за изпълнение на всички дейности от настоящата обществена поръчка е от 150 до 230 календарни дни. Максималната стойност не може да надвишава 23 891 672,75 лв. без вкл. ДДС.

26-те сгради, които сега ще бъдат обновени и модернизирани, са тези, чиито собственици са подготвили документи и са кандидатствали за енергийна ефективност по НПВУ. Тогава тези жилищни блокове останаха в резерв и са с готови документи. Сега жилищните сгради са включени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

През следващата година в Хасково ще бъдат обновени общо 52 блока по различни програми.

Блокове, за които предстои саниране и са включени в настоящата обществена поръчка са:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №37“ Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №23“ Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Бадема, блок 12“ Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Пролет“ №12“ Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 28“ Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Велико Търново“ №12“ Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Освободител“ №19-21“ Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Калоян“ №13“ Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Орфей №4“ Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 23“ Обособена позиция №11 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стара планина“ № 69-71“ Обособена позиция №12 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 41“ Обособена позиция №13 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Витоша“ №1“ Обособена позиция №14 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 3“ Обособена позиция №15 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 96-104“ Обособена позиция №16 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Дунав“ №30“ Обособена позиция №17 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Княз Борис I“ №8-12“ Обособена позиция №18 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13“ Обособена позиция №19 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №25“ Обособена позиция №20 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Аида“ № 5“ Обособена позиция №21 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №19“ Обособена позиция №22 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 105“ Обособена позиция №23 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №39“ Обособена позиция №24 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Георги Бенковски“ №40-46“ Обособена позиция №25 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 8“ Обособена позиция №26 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 7“

В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка от обособените позиции са включени следните дейности: Дейност 1 – изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; Дейност 2 – изпълнение на СМР /строително-монтажни работи/ по одобрения инвестиционния проект, Дейност 3 – упражняване на авторски надзор по време на строителството.

