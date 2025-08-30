Новград събра стотици самодейци от цялата страна

Драгомир Драганов: Когато звучат гайдите ни и когато хоро обедини ръцете на хората, ние не просто пазим миналото – ние го споделяме с Европа

Над 40 изпълнения от 36 самодейни състава от цяла България бяха представени на провеждащия се днес Осми фолклорен събор „Обичаите по нашенски – срещи с миналото на Придунавския регион“. Сред гостите на събитието беше и областният управител на Русе Драгомир Драганов, който заяви, че участниците в събитието показватпо най-достойния начин магията на българския фолклор, който е изразител и пазител на националната ни идентичност. „Подобни събития са символ на обединение и родолюбие, извор на неизчерпаема енергия, достойнство и мъдрост. Да почитаме българския фолклор означава да почитаме себе си, защото без корен дървото повяхва, а без песни и традиции народът забравя кой е. Ние обаче трябва да сме горди с безценната си съкровищница от песни, танци, обичаи и традиции. Българският фолклор е не само сърцето на нашата национална душа, той е и живо доказателство, че истинската сила на Европа е в богатството на културите ѝ. Всяка песен, всеки танц, всяка багра от нашата шевица носи уникалността на България, но и допълва голямата мозайка на европейската цивилизация“, каза още Драганов. „Когато звучат гайдите ни и когато хоро обедини ръцете на хората, ние не просто пазим миналото – ние споделяме с Европа едно наследство, което учи на единство, взаимност и духовна сила. Нашият фолклор е доказателство, че идентичността не се губи, когато си част от по-голямо семейство – напротив, тя разцъфтява и дава нов смисъл“, допълни областният управител. Той призова да помним, че сме народ, който не е изгубил себе си, защото винаги се е прекланял пред своите корени, тачил ги е като светиня и следвал заветите на предците си.

Събитието се организира от местното читалище „Христо Ботев – 1927“ и кметство Новград с подкрепата на Община Ценово. „Събрали сме се тук, за да съхраним и предадем на поколенията онова, което ни е завещано от дедите ни – богатата българска душевност, претворена в песен, танц и обагрена във фолклорни носии“, сподели от своя страна кметът на Новград Диана Копчева. Тя посочи още, че българският фолклор е като живо дърво с дълбоки корени, което продължава да цъфти и да ражда нови плодове. „В него са вплетени вековната ни история, битът, празниците и вярата на народа ни – то е нашата памет, идентичност и гордост“, допълни Копчева и посочи, че събития като днешното карат повече хора да усетят магията на българския дух. Тя апелира още за това всеки един от нас да носи тази магия и да я предава нататък, за да я съхраним жива.

От своя страна кметът на община Ценово д-р Петър Петров определи събора като един от най-значимите и обичани празници в културния живот на община Ценово. „Това събитие е ярък пример за съхранената духовна връзка с миналото. Благодаряна ръководството на читалището и кметството за неуморните усилия и отдаденост в организирането на празника. Вашата работа е пример за безценен принос за съхраняването и предаването на традициите, за пъстротата и красота на българския фолклор, за богатството от емоции и незабравими преживявания, които носи на всички поколенияпразникът. Фолклорът е нашата жива памет – той съхранява духът на предците ни, мъдростта на народа и идентичността на българщината. Той е непреходната връзка между миналото и бъдещето и затова неговото пазене и предаване е наш общ дълг“, каза кметът д-р Петър Петров и пожела на присъстващите здраве, сили и вдъхновение. Той посочи, че празници като днешния са извор на гордост и вдъхновение за всички, които милеят за българските корени. Молитва за здраве и благоденствие бе отправена от архимандрит д-р Виктор Мутафов. Общият брой на изпълнителните във фолклорния събор е над 500, като тяхната възраст е между 5 и 80 години. По традиция на сцената оживяха обичаи, свързани с поминъка на населението по долното течение на река Янтра. Всеки посетител имаше възможност да опита и десетки традиционни ястия, а определено атракция бяха специално приготвените мекици по малко позната местна рецепта. Освен кулинарна изложба, организаторите бяха подготвили и изложба на автентични носии. Всички участници получиханагради, а за гостите бе осигурена порция вкусна старовремска бобена чорба. За доброто настроение на присъстващите се погрижи и певицата Станислава Димитрова – Съни.

На събитието присъства и председателят на Общинския съвет в Ценово Георги Георгиев.

