Новата книга на Юлияна Антонова-Мурата  „Сате сате, Япония“ тръгва на национално турне в 20 града

„Сате сате, Япония“ – следващата спирка в изкуството на добротата пристига в Пловдив на 7 октомври

Издателство „Книгомания“ обявява, че петата книга на обичаната авторка Юлияна Антонова-Мурата, „Сате сате, Япония“, вече може да бъде намерена в книжарниците в цялата страна. Новата книга отново е посветена на Япония и на онези малки човешки жестове, които превръщат добротата в начин на живот.

След успеха на обичаните от хиляди читатели „Моши моши, Япония“, „Уки уки, Япония“, „Сан сан, Япония“ и „Хай хай, Япония“, авторката се завръща с нови 223 страници, събиращи над 60 кратки и истински истории – срещи, наблюдения и човешки мигове, чрез които читателят се докосва до един свят на уважение, смирение, отзивчивост и внимание към другия.

Официалното представяне на книгата ще се състои на 1 октомври (четвъртък) от 18:30 ч. в Литературен клуб „Перото“ (НДК), Тази среща е само началото, тъй като през целия месец октомври Юлияна Антонова-Мурата ще пътува из страната за национално турне и топли срещи със своите читатели.

В Пловдив, книгата ще бъде представена на 7 октомври, от 18:00 ч. в Голямата конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“, където всички гости и почитатели на японската култура ще имат възможността да се срещнат лично с авторката и да получат автограф.

„Сате сате“ е японски израз, който носи усещането за кратка пауза – „и такааа… хммм, а сега накъде?“. Именно тази пауза е в основата на книгата. Покана да забавим крачка, да се вгледаме в случващото се около нас и да открием смисъл в детайлите, които иначе остават незабелязани.

Истории за малките чудеса на ежедневието

Героите на Юлияна Антонова-Мурата са преди всичко обикновени хора – деца, възрастни, семейства, случайни минувачи, служители, приятели и непознати, зад чиито срещи авторката открива необикновени прояви на човечност.

Това са истории за жест, направен без очакване за благодарност. За уважение, което не се демонстрира, а просто се живее. За възпитание, превърнало се в естествена част от общуването. За хора, които умеят да бъдат внимателни към другия дори в забързания ритъм на огромния Токио.

В книгата има и тишина – онази тишина, в която авторката сяда на стълбите на храм, с лист и молив, и записва поредната история. Има детски смях, дъжд, пробило през асфалта дърво, лъч светлина след буря и много малки човешки жестове, които остават дълго след последната страница.

Отделна част е посветена на кратките изповеди на столетници, с които Юлияна Антонова-Мурата се среща на най-необичайни места. Техните думи допълват книгата с мъдростта на хора, натрупали цял век житейски опит.

Книга за Япония, но и за човека

„Заглавията на книгите ми не се превеждат с речник, а с отношение.“, споделя авторката.

„Сате сате, Япония“ не се стреми да сравнява култури. Тя наблюдава и разказва. Фините текстове на Юлияна Антонова-Мурата предлагат друг поглед към ежедневието – такъв, в който малките жестове имат голямо значение, а уважението към другия е основа на общуването.

Книгата е и визуално преживяване. Тя включва оригинални авторски фотографии, които допълват разказите и придават още един пласт към атмосферата на историите.

Тъкмо в способността да забелязва малкото и привидно незабележимото се крие един от най-силните почерци на авторката. Защото житейските уроци по доброта, които тя открива в Япония, не остават само там. Те са универсални и говорят на всеки, който вярва, че светът може да бъде променян с внимание, уважение и човечност.

Както гласи мисълта на Ралф Уолдо Емерсън:

„Да обичаш красотата е вкус. Да създадеш красота е изкуство.“

„Сате сате, Япония“ е книга за това изкуство – изкуството да бъдеш добър, внимателен и истински човек.

За авторката

Юлияна Антонова-Мурата е български дипломат с дългогодишен професионален опит, пълномощен-министър и автор на пет книги, посветени на Япония. Тя е с три мандата в посолството на Република България в Токио и повече от две десетилетия живее със семейството си в Япония.

Чрез своите книги, срещи с читатели и международни инициативи тя последователно изгражда културен мост между България и Япония и се превръща в един от най-разпознаваемите български разказвачи на японската култура и ежедневие.

През декември 2023 г. тя бе избрана от слушателите на българските радиа за Посланик на културата. Нейните книги намират читатели не само в България – сръбското издателство „Вулкан“ издаде нейно заглавие през декември 2025 г.

График за срещите с автора Юлияна Мурата:

29.09 | 17:30 ч. — Общинска художествена галерия, гр. Дупница

| — Общинска художествена галерия, гр. Дупница 01.10 | 18:30 ч. — ЛК „Перото“, гр. София

| — ЛК „Перото“, гр. София 05.10 | 18:00 ч. — РБ „Пейо Яворов“, гр. Бургас

| — РБ „Пейо Яворов“, гр. Бургас 06.10 | 17:30 ч. — Конферентна зала „Сочи“, гр. Несебър (организира се от НЧ „Яна Лъскова – 1905“)

| — Конферентна зала „Сочи“, гр. Несебър (организира се от НЧ „Яна Лъскова – 1905“) 07.10 | 18:00 ч. — Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив

| — Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив 08.10 | 18:00 ч. — Младежки дом, гр. Пазарджик

| — Младежки дом, гр. Пазарджик 09.10 | 17:30 ч. — Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград

| — Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград 12.10 | 17:30 ч. — Арт зала на РБ „Христо Смирненски“, гр. Плевен

| — Арт зала на РБ „Христо Смирненски“, гр. Плевен 13.10 | 17:30 ч. — РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч

| — РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч 14.10 | 17:30 ч. — Читалня на Регионална Народна библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново

| — Читалня на Регионална Народна библиотека „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново 15.10 | 18:00 ч. — Градска библиотека, гр. Севлиево

| — Градска библиотека, гр. Севлиево 16.10 | 12:30 ч. — Среща с ученици в Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово

| — Среща с ученици в Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово 16.10 | 17:00 ч. — Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово (организира се от НЧ „Възраждане – 1924“)

| — Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово (организира се от НЧ „Възраждане – 1924“) 17.10 | 17:00 ч. — РБ „Дора Габе“, гр. Добрич

| — РБ „Дора Габе“, гр. Добрич 19.10 | 17:30 ч. — НЧ „Развитие – 1873“, гр. Пещера

| — НЧ „Развитие – 1873“, гр. Пещера 20.10 | 17:00 ч. — РБ „Гео Милев“, гр. Монтана

| — РБ „Гео Милев“, гр. Монтана 21.10 | 18:00 ч. — Малък салон на НЧ „Христо Ботев – 1884“, гр. Ботевград

| — Малък салон на НЧ „Христо Ботев – 1884“, гр. Ботевград 22.10 | 17:30 ч. — РБ „Христо Ботев“, гр. Враца

| — РБ „Христо Ботев“, гр. Враца 27.10 | Предстои уточнение — гр. Благоевград