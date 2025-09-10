Новата академична година за Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора стартира официално днес



Заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев беше официален гост на тържественото откриване на новата учебна година.

Той поздрави лично директора на Филиал Хасково доц. д-р Таня Паскалева за успешния прием и постиженията на нейните студенти. „Филиал Хасково от 75 години подготвя най-търсените кадри в областта на медицината. Тази година Филиал Хасково има 100 % успешен прием и днес посрещна 93 първокурсници в специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“, съобщи директорът на хасковския филиал доц. д-р Таня Паскалева. „Не оставяйте ученето за последния момент, учете през цялата година“, с този съвет се обърна към студентите в Хасково ректорът на университета проф. д-р Мирослав Карабалиев. Той призна, че базата тук е прекрасна, преподават най-добрите преподаватели и изборът на студентите да учат в Хасково е правилният. Гости на студентите, академичния и преподавателски състав на Филиал Хасково бяха ректорът на Тракийски университет Стара Загора проф. д-р Мирослав Карабалиев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, директорите на Областните болници в Хасково и Кърджали, представители на ректорското ръководство, на медицински заведения, родители и гости.

