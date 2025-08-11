понеделник, август 11, 2025
Последни:
Региона

Нова организация на движение се въвежда на бул. „Кукленско шосе“

Редактор

Нова организация на движение се въвежда на бул. „Кукленско шосе”, заради рехабилитацията на пътната артерия, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 11.08.2025 г. до 15.09.2025 г. се затваря източното  платно, в участъка от кръстовище „Митническо бюро Пловдив“ до землищната граница на Община Пловдив. Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно. От ОП „ОКТ“ съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.

Интересно от мрежата

Вижте още

В Старозагорски минерални бани посрещат Празника на слънцето, билките и водата

Редактор

В Пещера затварят пътни участъци заради колоездачно състезание

Редактор

Рисуваме, четем, пеем, свирим в Деня на изкуствата за деца със специални образователни потребности в Шумен

Редактор

Pin It on Pinterest