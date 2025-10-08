Нова книга разкрива първите неща в Русе за последните седем века

Включени са близо 360 непознати факта

Уникална по рода си книга ще бъде представена на 23 октомври от 18.00 часа в Регионалния исторически музей в Русе. Става дума за произведението на доц. д-р Атанас Колев „Русенските приоритети дати, събития, иновации. Създадено за пръв път в Русе и в България и от русенци по света“. Печатното издание е 31-и вариант на книгата и е от тази година. То включва над 250 страници, разделени в шест основни глави. В крайна сметка може да се обобщи, че книгата съдържа близо 360 първи неща, случили се в Русенско в периода от 20 години на XIII век до днес. Едно от първите описани събития в книгата е основаването на най-големия скален манастир лавра у нас „Св. Архангел Михаил“, наричан още „Ивановски скални църкви“ от монаха Йоаким, който в последствие става и първият търновски патриарх. По-рано днес авторът бе приет от областния управител Драганов. По негови думи това е една отдавна очаквана книга, която ще се превърне във важен ориентир за историята на града. „Като историк на техниката доц. Атанас Колев се е подготвял с години, за да се впусне със съзнание и отговорност в историята на Русе. Към нея той поглежда не като към последователен разказ за събития, а през призмата на научната методология. С помощта на дедукцията, подобно на стар криминалист, авторът се взира в детайлите, търси подробности и доказателства, за да верифицира всяко едно свое твърдение. Това превръща неговото изследване в научно проверен текст, с който и в бъдеще историците ще се съобразяват“, пише в предговора към книгата директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов. Книгата детайлно показва приноса на русенци в глобален, национален и местен план, с което доказва значението на всеки от фактите и конкретните дейности. В архива на доц. Колев са отбелязани над 4000 исторически събития, от които той е подбрал най-важните 352, богато илюстрирани с повече от 300 снимки, факсимилета и графики. Историците посочват, че книгата на доц. Колев внася ред в десетилетните хаотични търсения на различни поколения изследователи, краеведи и журналисти. Във времето темата за приносите на Русе в национален план е изкушавала мнозина, поради което опитите да се формулират тези приноси са многобройни и постоянни. Те, от своя страна, пораждат понякога клишета и градски митове.

В книгата е отделено специално място и за събития, погрешно сочени, че са станали за първи път в Русе, което определено ще е интересно за всеки читател.

Доц. д-р Атанас Колев е роден през 1943 година в село Виноград, Велико Търново. Завършил е машинно инженерство в Техническия университет в София. Преподавал е в Русенския университет. Автор е на редица научни трудове и изследвания в своята област, но също и на много исторически и литературни публикации, посветени на миналото и културната история на дунавската ни столица, на бележити личности, сред които централно място заема писателят Змей Горянин (1905 – 1958), едно значимо име в периода между двете войни. Днес доц. Колев е председател на Русенско общество за културно и историческо наследство „Змей Горянин“.

Facebook

Twitter



Shares