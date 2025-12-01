Нова изложба живопис ще бъде открита в зала „Лубор Байер“

Изложбата „Светлината отвътре“ ще бъде открита на 02 декември 2025 г. (вторник) от 18.00 ч. в изложбена зала „Лубор Байер“.

„Светлината отвътре“ е приказка за душата, за вътрешния свят на нещата, които ни заобикалят. Балансът между земното и небесното е особено труден, но в света на изкуството чудесата не са измислица, а реалност. Чувствеността, състоянията на природата и всичко, което свети със собствен цвят и носи свой характерен ритъм на одухотвореност в една претворена реалност, която всъщност е истинска. В картините всеки може да открие по нещо „свое“, нещо мистично, но всъщност близко.

Ивелина Петрова Иванова е родена на 23.03.1981 в град Шумен.

Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, специалност „Графика“. Магистърска степен в ШУ “Епископ Константин Преславски“ специалност „Графика и графични комуникации“. Реализира няколко самостоятелни изложби и участва в национални и международни пленери. Носител е на награда „Тракийски конник“ на Есенен салон – Стара Загора 2008, Награда на СБХ в национална изложба „Лудогорие“, награда на община Шумен за изкуство и култура 2020 и номинации от национални изложби. Член е на Дружеството на Шуменските художници и асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Намира най-добра реализация на идеите си в живописните класически техники маслени бои и акварел. Черпи вдъхновение и интерес от всичко, което стои на границата между материалното и духовното, в състоянията на природата, родния край и корените си, красотата и светлината във всичките й проявления.

