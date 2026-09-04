НОВА ИНИЦИАТИВА В БАНСКО: РЕЦИКЛИРАЙ И ПОДАЙ ЛАПА

Община Банско реализира нова инициатива, която обединява грижата за животните и опазването на околната среда.

В града вече е поставена специална рециклираща машина, която свързва две важни каузи – опазването на околната среда и грижата за животните. Тя ще предоставя безвъзмездно прясна вода и храна за кучета и котки, като ще се захранва с употребени пластмасови бутилки.

Инициативата има за цел не само да осигури практична помощ за животните, но и да привлече общественото внимание към хуманното отношение към тях, отговорното поведение и значението на разделното събиране на отпадъци.

Проектът се реализира съвместно от Община Банско и фондация „Банско стрийт догс“. Машината е закупена със средства на Община Банско, фондацията ще осигурява безвъзмездно храната за животните, като общината ще подпомага също функционирането и поддръжката на машината.

С реализирането на проекта Община Банско продължава да насърчава отговорното отношение към животните, разделното събиране на отпадъци и активното участие на гражданите в създаването на по-чиста, устойчива и приветлива градска среда.