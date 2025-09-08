Нова инициатива, насочена към икономически неактивните лицана пазара на труда ще бъде представена утре в Областната управа в Русе

Утре /9 септември/ от 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация в Русе ще бъде дадено официално начало на нова инициатива, насочена към активирането на икономически неактивните лица на пазара на труда, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той обясни, че ще бъде представено споразумение между всички компетентни държавни и местни институции, както и между работодателските организации и неправителствения сектор, в което са заложени комплекс от мерки. По негови думи целта на споразумението е да се създаде междуведомствен екип на местно ниво за активиране на т.нар. неактивни лица. Инициативата е на директора на Бюрото по труда Йоанна Терзиева и се осъществява със съдействието на областния управител Драгомир Драганов. Тя обясни, че с изпълнението на споразумението се възнамерява да се осъществи контакт с всички икономически неактивни лица и съответно активирането им чрез прилагането на индивидуален подход за комплексно решаване на проблемите, препятстващи включването им в образование, обучение или трудова дейност. Главна роля се пада на Бюрото по труда, но пък от Областната администрация ще съдействат и организират самостоятелно информационни кампании за популяризиране на работата на екипа и целите, които се очаква да бъдат постигнати. Очакванията са с изпълнението на настоящото споразумение да се подобри на координацията между институциите и организациите на местно ниво.

Споразумението, което ще бъде представено, е в изпълнение на постановление на Министерски съвет №78 от 30-ти май тази година за определяне на условията и реда за получаване и за обмена на информация и за съвместна дейност на институциите и на една от стратегическите цели на Република България за активиране на неактивните лица.

