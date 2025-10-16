Нов проект вдъхва живот на традициите и културното наследство в община Николаево

„Живата памет на Николаево“ – нов проект вдъхва живот на традициите и културното наследство

Културният живот в община Николаево предстои да се обогати с нова енергия и идеи благодарение на проекта „Живата памет на Николаево: Съхраняване и развитие на културните ценности“, който получи безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобрената концепция е част от процедурата BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, а с приноса на общината в размер на 25 % общата стойност достига 178 250 лева.

Проектът поставя акцент върху живата традиция, като свързва в едно вяра, ритуали, обичаи и съвременни културни изяви. В рамките на инициативата ще бъдат организирани три празника до края на 2025 година и четири през следващата, обхващащи традиционни събития. Сред тях се открояват Архангеловден в село Елхово, Никулден в Николаево, Коледарска група на Бъдни вечер, Йордановден с хвърляне на богоявленския кръст, конкурсът за най-добро домашно вино „Винария“, както и празниците Трифон Зарезан и Сирни Заговезни.

Предвижда се културните оператори, които ще реализират отделните прояви, да бъдат избрани на конкурсен принцип съгласно правилника на Общински фонд „Култура“. По този начин се гарантира откритост, качество и възможност за участие на творци и организации с различен профил и опит.

Инициативата на Николаево е част от по-широките усилия на държавата и Национален фонд „Култура“, които чрез ПВУ стимулират нов тип местни политики в сферата на културата, които развиват общностната идентичност и насърчават стратегическото мислене на малките общини.

С реализацията на „Живата памет на Николаево“ културната програма на общината ще се превърне в сценично отражение на местните традиции, талант и дух, създавайки нови възможности за участие на хора от всички възрасти и укрепвайки усещането за принадлежност и приемственост.

