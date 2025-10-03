Нов повод за гордост!

От понеделник, 6 октомври, на разположение на музикалните редактори на Българско национално радио ще бъде и песента „Отричана любов“ по текст на нашата съгражданка, поетесата Кина Маринова.

Музиката е на Диан Максимов, аранжиментът – на Калин Петков, а изпълнителят е Росен Минчев. Това са прекрасните момчета от бандата Soda A’coustic, добре позната и обичана в Силистра. Вчера песента бе харесана, одобрена, получи сигнатура /номер/ и вече е във фонотеката на БНР.

Освен в различни телевизии и други радиа, Кина Маринова е представяна и в не едно предаване на Българско национално радио, като това в „Нощен Хоризонт“ (с продължителност час и 40 мин., излъчвано пряко от студиото в София с нейно участие) бе изцяло посветено на творчеството ѝ.

Като изключим любителските, това е втората професионално направена песен по текст на поетесата. Тя излезе на 8 март 2024 г., като специален подарък за празника и още същия ден бе представена от Общинско кабелно радио „Силистра“, по време на празничното интервю с авторката на текста, в което прозвучаха и много нейни красиви стихове за любовта.

Facebook

Twitter



Shares