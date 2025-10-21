Нов краеведски сборник представя личности, събития и факти от историята на Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ представи Плевен в новия сборник „По следите на историята от Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

Личности, събития и любопитни факти“ – съвместен проект на краеведските отдели на регионалните библиотеки в четирите града. Той беше представен на 9 и 10 октомври 2025 г. на работна среща в Дряново.

Изданието е подготвено и отпечатано по повод 60-годишнината от създаването на краеведско обединение „Мизия“. Основната му цел е да представи на читателите по достъпен и увлекателен начин интересни личности, събития и любопитни факти от историята на Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч. Сборникът включва 100 материала – по 25 текста от всяка библиотека, придружени от илюстрации и библиографски справки.

Сред подбраните от плевенските краеведи материали читателите ще открият информация за Вълчитрънското златно съкровище – най-голямото и единствено по рода си в света, за единствения в България параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“, за Сър пазар, за Георги Кирков – първия биограф на Васил Левски, за Кунка Чобанова – „Мис България“ от Плевен, и още много други любопитни истории. Сборникът е съвременен прочит на местната история, читателите могат да се запознаят с изданието на място в залите на Регионална библиотека „Христо Смирненски“.

Facebook

Twitter



Shares