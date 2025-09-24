Нов център по репродуктивна медицина заработи в Стара Загора, предлага безплатни консултации до 23 октомври

Сред приоритетите в политиката на местната изпълнителна власт са опазване и насърчаване на общественото здраве

Специализиран център по репродуктивна медицина отвори врати в Стара Загора, той може да бъде открит на адрес ул. „Стефан Стамболов“ № 29. Центърът предлага комплексна медицинска грижа: от първоначални консултации и процедури за асистирана репродукция до проследяване на желаната бременност и родилна помощ.

Община Стара Загора подкрепя подобни инициативи, тъй като те са част от приоритетите в политиката на местната изпълнителна власт за опазване и насърчаване на общественото здраве.

А за съжаление от години проблемите с репродуктивното здраве засягат все повече хора и дори съвсем млади двойки, като така са сред основните предизвикателства пред общественото здравеопазване. Затова създаването на специализирани центрове е от ключово значение за осигуряването на ранна диагностика, навременно лечение и подкрепа по пътя към мечтаното родителство.

Новият специализиран център по репродуктивна медицина предлага безплатни консултации в протежение на цял месец: от 23-ти септември до 23-ти октомври 2025 г. Това е ценна стъпка, която ще подпомогне хората да потърсят надеждна информация, да се изследват и да предприемат необходимите мерки за своето здраве.

