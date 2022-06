Нотариусът Георги Връбчев представя сборника си „Акорди” в бургаската библиотека

Разказите „Коледа”, „Стела”, „Песента на глухара” и „Тъгата” са наградени на международни конкурси в Италия и Израел

Ако има линия, която свързва историите на нотариуса Георги Връбчев в обща композиция, то това е музиката. Сборникът „Акорди” събира житейски случки с либрето, странстващо в светове на трепет и изпитания, философски енигми, страст, предателства и стилно напомняне, че понякога животът е рокендрол и точно тогава е хубав.

Премиерата се реализира с подкрепата на Община Бургас и ще събере читатели и гости на 8 юни /сряда/, от 18.00 часа, Конферентна зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Между страниците на „Акорди” ще срещнете момиче, което се бори с живота, въоръжено само със своето виолончело и воля за свобода, софийски мускетар, пренебрегнал себе си, за да спаси девойка в навечерието на Коледа, адвокат-мечтател в странен, трескав делник на Пловдив; ще си припомните, че в събота вечер е нормално човек да бъде съблазнен, ще срещнете природата и хората, Любовта като трепет, като страдание, като чудовищна лудост, Тъгата, която може да ти вдъхне надежда и Свободата, за която и най-тежките окови са слаби.

Истории за нещата от живота, истории за пътя. Пътят напред, пътят назад, пътят към себе си. Жени и мъже в приключението на живота. Някои успяват, други не, трети…зависи от гледната точка.

Съвременна проза, деликатна и сурова, поетична и динамична, разноцветна като самия живот.

* Георги Връбчев е роден в гр. София. Завършва средното си образование в ЕГ “Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик и висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски”, юридически факултет, специалност – право. Работи като нотариус. Семеен, с две деца; Член на Съюза на българските писатели, Дружеството на писателите – гр. Пазарджик и Асоциация „Култура” – гр. Пазарджик, настоятелството на читалище „Развитие – 1873 г.” – гр. Пещера. Почетен член на Centro Artisti Salernitani, Салерно, Италия през 2014 г. Пише както проза, така и поезия; Автор на книгите „Някъде…там…някъде”, (2008 г.); „Заветът на викинга” (2017 г.) – свитък първи от „Ерик: сказание за силата”; “The Legacy Of The Viking” (2017 г.) – scroll one from „Eric: a tale about the power”; „Акорди” – сборник с разкази (2021 г.).