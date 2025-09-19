„Нощна София“- новото месечно предизвикателство на фотоконкурса „В крачка“

София има лице, което познаваме добре в ежедневието си –оживените паркове, кафенетата и вечно бързащите хора. Но когато слънцето залезе, градът разкрива една съвсем различна страна – по-мистична и понякога дори по-истинска. Именно такива кадри търсим в новото месечно предизвикателство на фотоконкурса „В крачка“ – историите на нощната София, уловени от твоя фотоапарат или телефон.

Ако си от осми клас до 29 години, изпрати снимка, щракната в София, на e-mail: mladi@sofia.bg до 10-о число на месеца. Харесай страницата на конкурса. 10-е снимки, събрали най-много лайкове, ще бъдат оценени от журито. Харесванията броим до 20-о число, а победителя обявяваме в края на съответния месец.

Септемврийското предизвикателство – „В час“ – беше спечелено от Силвестър Йорданов, с кадър, който умело съчета движение, емоция и градска среда. Победителят получи ваучер на стойност 200 лв. за магазин „Фотосинтезис“.

Пълната информация за фотоконкурса е публикувана на официалния Електронен портал на Столична община – www.sofia.bg .

Конкурсът се организира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, в партньорство с „Фотосинтезис“, Obekti.bg и Modernity.bg.

