Носителката на голямата награда на Джаз академия Банско – Александра Полежанова, спечели злато и в Несебър

Два златни медала и Наградата на кмета на Община Несебър е оценката на участието на Александра Полежанова в 16-тия Международен фестивал „Съзвездия в Несебър“.

Младата певица и композитор от Банско завоюва отличията с изпълнения на свои авторски песни – като солов изпълнител, и като член на вокално трио. Поредните музикални успехи идват броени дни след финала на най-мащабното и впечатляващо издание на Банско джаз фестивал, на който Александра Полежанова заслужи Голямата награда на Джаз академия Банско – самостоятелен концерт на авторска музика на голямата сцена на фестивала през следващата година.

Ехото от Банско джаз фестивал прозвуча преди дни и във Варна. Както на концертните сцени в Банско, Александра Полежанова и легендарната Мими Николова отново пяха заедно и в Морската градина. Акцент в програмата бе дуетът им на песента „Признание“, написана от Александра специално за великата българска певица. Произведението е включено и в биографичния филм „Синьо“, наред с емблематични песни на едни от най-именитите български композитори.

Facebook

Twitter



Shares