Николай Гайдаров от Ямбол с исторически успех в стрелбата с лък

Николай Гайдаров се завърна у нас с един златен, два сребърни и един бронзов медал след участието си в Световния шампионат по стрелба с традиционен лък в Унгария.

В спортния форум се включиха над 700 състезатели от 37 страни.

Николай бе заедно с представителния отбор на България по стрелба с лък, който също се представи повече от добре, завоювайки общо два златни, пет сребърни и два бронзови медала.

Младият стрелец от Ямбол участва в няколко дисциплини, като златният медал дойде от стрелба от далечна дистанция, в която повали пет поредни мишени, които бяха поставени съответно на 40-140 метра. Двата сребърни медала бяха спечелени от стрелба по исторически мишени и далечна отборна стрелба, а бронза – от отборна стрелба по исторически мишени.

Този успех се окачествява като исторически за стрелбата с лък в България като цяло и Община Ямбол изразява своето удоволствие, че именно ямболски спортист стои в неговата основа.

Facebook

Twitter



Shares