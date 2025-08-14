Нидерландският Стивън Кинг Джак Ланс в Бургас: Тъмнината осмисля търсенето на светлината

„Тъмнината осмисля търсенето на светлината“ – с тази философска мисъл нидерландският писател Джак Ланс, често сравняван със Стивън Кинг и Дийн Кунц, обобщи своето творчество.

Той бе специален гост на фестивала „С книга на плажа“ по покана на ИК „Унискорп“.

Акцентът в представянето му бе романът „Нощни очи“, който вече има и холивудска адаптация.

„Винаги съм искал да бъда писател. Писането на истории ми дава смисъл“, сподели авторът пред бургаската публика. Той разказа, че някои от най-впечатляващите му сюжети са вдъхновени от съвсем обикновени ежедневни ситуации, които, преплетени с въображението му, се превръщат в изключително ефектни сцени.

Международно признатият автор на мистериозни трилъри, чиито романи са преведени на 15 езика и издадени в над 25 страни, е създател на книгите „Пирофобия“, „Зона“, „Тъмен спомен“, на десетки разкази и театрална пиеса. Освен „Нощни очи“, още четири негови разказа са екранизирани като късометражни филми.

Сюжетите на Джак Ланс са изпълнени със съспенс и мистерия и по впечатляващ начин изследват границите между реалността и свръхестественото. Всяка негова книга е завладяващо преживяване с неочаквани обрати и загадки, които читателят е предизвикан да разгадае.

Джак Ланс е псевдоним. С истинското си име – Рон Пуйн – писателят публикува нехудожествени книги, разказващи истории на хора, станали свидетели на феномени и свръхестествени явления.

Facebook

Twitter



Shares