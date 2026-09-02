Независима проверка на ремонта на пътя Симеоновград – Опан не установи отклонения на място

Ремонтните дейности остават преустановени до приключване на проверките и обявяването на резултатите от лабораторните изпитвания

Независима проверка на качеството на ремонта и състоянието на републикански път III-503 „Симеоновград – Опан“ в участъка на територията на област Хасково беше извършена на 1 септември. Инспекцията е предприета след сигнал със съмнения за качеството на ремонтните дейности, заради който работата по обекта е преустановена.

В проверката участваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, председателят на Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ Диана Русинова, директорът на Областно пътно управление – Хасково инж. Соня Атанасова, както и представители на Европейския център за транспортни политики, ОПУ – Хасково и фирмата изпълнител „АБ“ АД.

Взети са проби от асфалтовата настилка

Ремонтът се извършва в рамките на обект „Превантивен ремонт на участък от път III-503 „Средец – Опан – Симеоновград“ от км 23+000 до км 29+570“. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“, а изпълнител – „АБ“ АД. Срокът за изпълнение на одобреното задание е до 6 август 2027 г.

По време на инспекцията са измерени светлоотразителността на пътните знаци и ширината на пътното платно в различни участъци. Проверени са водостоците и бордюрите, направени са шурфове и измервания с динамична натискова плоча.

От асфалтовата настилка са взети ядки, чрез които ще бъдат определени конструкцията и дебелината на пластовете и ще бъде оценено техническото им състояние.

Пробите ще бъдат изследвани както в акредитирана лаборатория, избрана от Европейския център за транспортни политики, така и в лабораторията на фирмата изпълнител. Отделни ядки са предоставени на областния управител Тодор Иванов и на ОПУ – Хасково, което позволява при необходимост да бъде направено и допълнително независимо изследване.

Русинова: Тестовете на място не показват отклонения

По предварителната оценка на Диана Русинова извършените на място тестове и огледът на участъка не показват отклонения в качеството на ремонта. Тя изрази позиция, че подаденият сигнал е неверен, като посочи, че информацията по случая ще бъде предоставена на компетентните институции.

Русинова смята още, че ремонтът трябва да продължи преди началото на зимата, за да бъде положен износващият асфалтов пласт и впоследствие да бъдат взети проби и от него.

Областният управител Тодор Иванов също посочи, че според извършените на място тестове и експертната оценка ремонтните дейности се изпълняват в съответствие със строителните норми.

Окончателните резултати от лабораторните изпитвания на взетите проби предстои да бъдат обявени. До приключването на проверките работата по обекта остава преустановена.