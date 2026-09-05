Незабравимо авиошоу на летище Узунджово ипредложение за брак в небето на Хасково

Невероятният празник на летище Узунджово ще остане незабравим за хилядите посетители днес. Празникът на авиацията и мечтите беше открит официално от Иван Минев- представител на Авиоклуб Хасково и главен „виновник“ за възраждането на летище Узунджово и авиацията в града. „Ако днес попитаме децата си какви искат да станат, когато пораснат, те все по-рядко казват – пилот. И това не е защото те не мечтаят да летят, а защото не са се докосвали самолет. Когато аз бях дете, ми показаха самолет, качих се в него и това беше достатъчно, за да започна да мечтая да бъда пилот. Днес искам да подарим на децата си тези няколко минути, които да ги накарат да летят и да мечтаят“, сподели Иван Минев. Той подчерта, че днес летище Узунджово е на авиационната карта на България. „Но ние искаме повече. Искаме училище за пилоти и автописта, за която не сме спрели да работим“, каза още Иван Минев. Той благодари на Община Хасково за огромната работа, която е свършена, за да се възроди летището, на момчетата на АвиоклубХасково, които оставят сърцата си на пистата, за да диша летището, на Олимпия ер, на хората от Грил феста, които им партнират и на всички родители, които днес са на пистата с децата си. Заместник- кметът на Хасково Динко Тенев благодари на организаторите на този красив празник. „Най-важното за нас е, че летището ни работи. Небето е безоблачно за полети, а до нас е възроденият Узунджовски панаир. Това показва, че и авиацията, и мечтите ни, и българските нрави трябва да са в сърцата ни“, каза Динко Тенев.

Окрилени от любовта и мечтите си двама влюбени първи полетяха с хеликоптер, пилотиран Иван Минев. Високо в синьото небе Апти Айхан направи предложение за брак на любимата си Ферище Маказ и чу заветното „Да“. Когато кацнаха на пистата на Узунджово, двамата влюбени от Кърджали бяха посрещнати от празнична церемония. Заместник-кметът Динко Тенев им пожела да се обичат все така силно, както в този вълнуващ ден, а догодина по същото време на писта Узунджово да бъдат трима.

Авиационният празник на летището край Хасково продължава през целия ден, а изключително богатият Скара фест, разположен в непосредствена близост до пистата, е мястото, където малки и големи могат да се веселят, да танцуват, да пеят и да опитат от най-вкусните български и балкански ястия и мезета. Входът е свободен.