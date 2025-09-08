Незабравим финален „гурме“ тур на Банско Байк Фест през най-високата ЖП гара на Балканите

След два дни с интензивни маршрути с положителни денивелации над 1000 м, в празничния 8-ми септември, участниците в Банско Байк Фест потеглиха на предизвикателен и примамлив „гурме“ тур към Родопите, който съчета спортното предизвикателство с вкусна спирка и завършек.

Последният маршрут от програмата на фестивала премина през общините Банско, Якоруда и Белица.

Оригиналната идея за „гурме“ тура беше още по-интересна с атрактивния начин, по който участниците стигнаха до най-високата железопътна гара на Балканите – Аврамово (1267 м н.в.) . Благодарение на сътрудничеството на Община Банско, организаторите на фестивала с БДЖ и екипа на Родопската теснолинейка, колоездачите и техните велосипеди бяха извозени до гара Аврамово с влак , а там бяха посрещнати като най-скъпи гости от местните хора, кмета на селото Ахмед Утсьов и символичния домакин на тура – кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов.

Кметът на Якоруда получи топла благодарност от участниците в тура за безусловната подкрепа и спортсменско отношение .

Велотурът от Аврамово бе поведен от двама от организаторите на фестивала – Анди Балевски и Костадин Русков, а в групата се включиха и кметът на община Банско Стойчо Баненски и заместникът му Георги Доневичин. Групата потегли към с. Орцево за първата „гурме“ спирка , а след това през селата Черешово, Палатик и Елешница финишира успешно и с прекрасно настроение в Банско за награждаване и гурме-празник .

Както и в първите два дни на фестивала, органите на МВР създадоха безупречна организация на движението, сигурност и безопасност за участниците и зрителите по трасето .

Още преди да бъде обявено официалното закриване на първия Банско Байк Фест, участниците в изключително успешния и незабравим тридневен спортен празник заявиха участието си за догодина , а организаторите обещаха да започнат веднага подготовката на BANSKO BIKE FEST 2026!

