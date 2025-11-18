вторник, ноември 18, 2025
Последни:
Региона

„Непреходна вечност“ открива изложба с 30 красиви автентични носии в Разлог

Редактор

Община Разлог и Исторически музей Разлог откриват на 20 ноември изложба от 30 уникални експонати от различни краища на България, представени на ревю-спектакъла
„Непреходна вечност“ в село Елешница.

Изложбата е изцяло от колекцията на Мартин Влахов, след което Исторически музей и община Разлог ще представят поредица от колекции на най-голямото ревю на традиционни носии в
България и Европа – „Непреходна вечност“ – Елешница.

Организаторите посвещат изложбата на Деня на християнското семейство – на духовното приобщаване на децата и младите хора към християнските ценности, към красотата, материалното и нематериално наследство на България.,

📅

: 20 ноември, (четвъртък)

🕟

: 17:30 часа

🖼️

: Исторически музей Разлог

Докоснете се до непреходната хубост на българското традиционно облекло!

Интересно от мрежата

Вижте още

„Европейска нощ на прилепите“ в Пловдив с целодневна програма за малки и големи

Редактор

Състезатели от 7 държави се включват в Балканското първенство и Балканската купа по спортно катерене във Варна

Редактор

Мартин Недев спечели първо място на 12-тата научна сесия на Ученическия институт на БАН

Редактор

Pin It on Pinterest