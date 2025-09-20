Необходимото количества бутилирана вода е доставено във всички учебни заведения преди първия учебен ден, директорите по места организират навременното ѝ раздаване на децата

Необходимото количество бутилирана вода за децата, осигурено от Държавния резерв, е доставено от Община Плевен във всички учебни заведения на територията на общината преди първия учебен ден.

Директорите по места отговарят за организацията по навременно ѝ раздаване на децата. Община Плевен е заявила и допълнително количество бутилирана вода, която ще бъде доставена по места до края на септември. По график тази седмица продължават монтажите на хидрофорни системи в училища и детски градини.

Това бе съобщено на свиканото днес от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. От името на Община Плевен за свършеното през изминалата седмица пред Щаба докладваха кметът д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски. В заседанието участва и председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански.

Община Плевен: докладва

д-р Валентин Христов, кмет на Общината:

– Необходимите количества вода за учебните заведения в общината са доставени, осигурени са и заявените допълнителни такива по места;

– По график тази седмица продължават монтажите на хидрофорни системи в училища и детски градини. Първата такава бе монтирана в ДГ „Калина“ в жк „Дружба“, където ситуацията с водоподаването е най-проблемна поради разположението на детското заведение в една от високите точки на града. Тази седмица е извършен монтаж в ДГ „Снежанка“ в Девети квартал, екипи работят и в сградата на бившето ОУ „Н. Й. Вапцаров“, където в момента са настанени учениците от начален етап на СУ „Стоян Заимов“. Хидрофорна система се монтира и в Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ в жк „Сторгозия“;

– Продължават сондажите в селата Брестовец и Тодорово.

Община Долна Митрополия: докладва

Петър Петров, председател на Общинския съвет:

– Дейностите, предприети през изминалите седмици съвместно с Община Плевен, ВиК и „Напоителни системи“ са завършени. Рововете край Долна Митрополия вече се овлажняват и нещата се получават добре;

– Училищата в населените места от община Долна Митрополия, които са на воден режим, са снабдени с вода и там проблеми няма. В момента в детските градини се изграждат хидрофорни системи.

Петър Петров благодари за съдействието на военните от Пето бригадно командване, на лишените от свобода и на доброволците, които се включиха в почистването на каналите. Те са проходими, по тях тече вода и пълни рововете в Долна Митрополия.

ВиК – Плевен: докладва

инж. Климент Тодоров, управител:

– Каналът провежда максимално възможното в момента количество вода;

– За сондажа при Кожухарската чешма – вчера там е поставена помпа и е започнало черпенето на вода;

– Тази седмица е направен пилотен проект като вид суспензия за уплътняване на стари водопроводи, предстои наблюдение на ефекта.

Инж. Тодоров обобщи свършеното от дружеството и добави, че работата по инвестиционната програма продължава – в момента се работи по ул. „Яне Сандански“. Заяви още, че количеството вода, постъпило в рововете, вече са усеща и в следващите дни от дружеството ще продължат с тази дейност.

– По график се работи и по монтажа на хидрофорните системи в училищата.

Днешното заседание на Кризисния щаб бе свикано съгласно заповед на областния управител на Област Плевен инж. Мартин Мачев от 10,00 часа в зала „Плевен“. За изпълнение на набелязаните мерки докладваха още Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, РЗИ – Плевен, експерти на министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, представители и на други местни институции. Заседанието бе публично, с участието на граждани и медии.

Следващото заседание на Кризисния щаб е насрочено за 26 септември, петък, от 09,00 часа в зала „Плевен“.

