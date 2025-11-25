вторник, ноември 25, 2025
Последни:
Региона

Необходимостта от целенасочена и последователна подкрепа за хората в неравностойно положение обсъдиха във Видин

​Днес, под председателството на заместник областния управител на Видин г-жа Ирена Николова, се проведе заседание на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания. 

​На заседанието представителите на общини, институции и неправителствени организации от област Видин се обединиха около разбирането за нуждата от засилена подкрепа за уязвимите групипри развитието на социалните услуги, както и върху необходимостта от включване на повече бенефициенти по Националната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. 

​Високотехнологични помощни средства предстои да получат общо 26 уязвими лица отобщина Видин с цел тяхното пълноценновключване на трудовия пазар, информира Венцислав Боянов – директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. 

​В по-голямата част от учебните заведения в региона за учениците с трайни увреждания вече е изградена подкрепяща инфраструктура – рампи, платформи и оборудвани санитарни помещения, докладва Кристина Димитрова – старши експерт в Регионалното управление на образованието.

​В края на заседанието заместник областният управител на Видин г-жа Ирена Николова изрази надежда, че социалните политики за осигуряване на равноправен живот на хората с увреждания ще достигнат пълноценно до всеки нуждаещ се

